به گزارش خبرگزاری مهر، گروه هنری «حس ششم» با همکاری بنیاد خیریه شریف نمایشنامه خوانی خیریه «ما به هم دروغ نمی گیم» را شنبه اول مهر ماه به نفع کودکان بی سرپرست در پردیس سینمایی ملت برگزار می کند. این نمایشنامه خوانی با اجرای موسیقی زنده همراه خواهد بود.

کیوان میرمحمدی نویسنده و محمد علایی کارگردان این نمایشنامه خوانی هستند. همچنین لیلا برخورداری، السافیروز آذر، یاسر جعفری، حسین نورعلی، سولماز حصاری، فرناز جهانسوز نقش خوانی این اثر را بر عهده دارند.

دیگر عومل این نمایشنامه خوانی عبارتند از مدیر تولید و برنامه ریز: مسلم آیینی، مدیر هنری: طاهره قهرمانی، مدیر اجرا: نیلوفر رضایی نظری، مدیر روابط عمومی: فائزه ذاکر، مدیر تبلیغات: محمدرضا قیطاسی، تدارکارت: نادر صمدی، موسیقی: امیرعلی خرمی.

این نمایشنامه خوانی اول مهرماه در دو نوبت ۱۹ و ۲۰ در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود. حضور در این اجرا برای عموم رایگان است اما در صورت تمایل علاقه مندان می توانند به صورت همت عالی به کودکان بی سرپرست کمک کنند.