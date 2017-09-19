به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ولیئی با اشاره به همیاری و همکاری مردم نیکوکار و حامیان طرح اکرام و مراکز نیکوکاری در روز عید قربان گفت: امسال بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان گوشت قربانی، نذورات و کمک‌های مردم سراسر استان در عید قربان جمع آوری شد.

وی افزود: امسال همچون سال‌های گذشته به‌ منظور احیای سنت‌های حسنه انفاق، کمیته امداد استان تهران دریافت نذورات قربانی مردم متدین و نیکوکار استان را در همه دفاتر کمیته امداد، مراکز نیکوکاری، مساجد و محل برگزاری مراسم عید قربان انجام داد.

ولیئی با اشاره به رشد ۷۸ درصدی نذورات مردم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزود: با توجه به کمک‌های جمع‌آوری‌شده، نذورات نیکوکاران برای بهره‌مندی نیازمندان در بسته های یک تا دو کیلو گرمی بین خانوارهایی که فرزندان دچار سو تغذیه دارند، ایتام، زنان سرپرست خانوار، سالمندان و خانوار هایی که سرپرست بیمار دارند توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران یادآور شد: سال گذشته بیش از ۷۲۷ میلیون تومان مشارکت‌های مردمی به ‌صورت نقدی و غیر نقدی در بخش نذورات قربانی توسط نیکوکاران پرداخت شد.

وی با اشاره به روش های دریافت غیرحضوری نذورات قربانی نیکوکاران اعلام کرد: نیکوکاران می‌توانند مبلغ نقدی نذورات قربانی خود را طریق شماره گیری کد #۰۲۱*۸۸۷۷* ، پرداخت از طریق اپلیکیشن سکه و یا شماره گیری سامانه تلفنی ۷۳۵۵ به راحتی پرداخت کنند.