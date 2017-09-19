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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۰۳

با نزدیک شدن به برگزاری همه پرسی؛

طرح امنیتی جدید پلیس استان کرکوک با همکاری نیروهای آسایش

طرح امنیتی جدید پلیس استان کرکوک با همکاری نیروهای آسایش

پلیس استان کرکوک اعلام کرده که با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری همه پرسی کردستان عراق نیروهای پلیس محلی با همکاری نیروهای آسایش طرح امنیتی جدیدی در استان پیاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغد پرس، پلیس استان کرکوک اعلام کرد که با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری همه پرسی کردستان عراق که ۲۵ سپتامبر تعیین شده، تدابیر امنیتی شدیدی در این استان اتخاذ می کند.

افراسیاب کامل سخنگوی پلیس کرکوک در گفتگو با الغد پرس تاکید کرد که پلیس این استان از روز سه شنبه (امروز) طرح امنیتی جدیدی در این استان اتخاذ کرده است که سراسر استان و همه روستاها و مناطق کرکوک را شامل می شود.

وی تاکید کرد که در این طرح امنیتی نیروهای پلیس محلی و نیروهای آسایش وابسته به اتحاد میهنی کردستان مشارکت دارند.

کامل گفت که این طرح امنیتی همه تحرکات غیر طبیعی را دنبال می کند و با بی قانونی در شهر کرکوک هم قاطعانه مقابله خواهد کرد.

 پیش از این یک منبع امنیتی در استان کرکوک از تیراندازی نزدیک مقر یک حزب ترکمان توسط افراد مسلح ناشناس خبر داده بود.

منابع خبری همچنین اعلام کردند که در پی درگیری میان کردها و ترکمان ها در کرکوک عراق چند نفر کشته و زخمی شدند. این درگیری ها زمانی آغاز شد که کردها در حال تبلیغ همه پرسی بودند.

کد مطلب 4091527

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