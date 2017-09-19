به گزارش خبرگزاری مهر، دوره پاییزه سطح یک سیر مطالعاتی از یازدهم مهر ماه ۱۳۹۶ آغاز می‌شود.

سیر مطالعاتی آثار امام موسی صدر، با هدف معرفی اندیشه‌های امام موسی صدر از سال ۱۳۹۱ آغاز و با استقبال طلاب، دانشجوها و طیف‌ها و گروه‌های مختلف سنی مواجه شده است. این دوره‌ها در ۳ سطح، از آسان به مشکل و با طبقه‌بندی موضوعی، تنظیم شده و در پایان هر دوره به دانش‌آموختگان گواهی تکمیل دوره اعطا می‌شود.

استاد راهنمای این دوره که در ۱۰ جلسه دو ساعته برگزار می شود، مهدی فرخیان است. جلسات دوره پاییزه سطح یک سیر، سه‌شنبه‌ها از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در موسسه امام موسی صدر تشکیل می‌شود.

علاقه‌مندان به شرکت در این دوره‌ می‌توانند تا پایان ساعت کاری روز دوشنبه ۱۰ مهر با شماره ۳ – ۸۸۴۹۴۱۶۲ تماس گرفته و برای ثبت‌نام و تهیه کتاب ها اقدام کنند.