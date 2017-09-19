  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱

دادستان ساری:

۱۲ منزل روستایی در سوادکوه شمالی با حکم قضایی تخریب شد

۱۲ منزل روستایی در سوادکوه شمالی با حکم قضایی تخریب شد

ساری- دادستان ساری گفت: با صدور حکم دادگاه و تایید داگاه تجدید نظر با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و ماموران انتظامی، حکم تخریب ۱۲ منزل در روستای میارکلای شهرستان سوادکوه شمالی اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری پیش ازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: روستای میارکلا در کنار چند روستای دیگر منطقه در زمان احداث سد البرز برای آبگیری جزو روستاهایی بود که زیر آب می رفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران ادامه داد: در این راستا بیش از ۸۰ نفر از اهالی، اراضی و خانه های خود را به شرکت آب منطقه ای واگذار کردند و از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳ عملیات ارزیابی و تملک انجام و قیمت خانه ها و اراضی مشخص شده است.

این مقام قضایی تاکید کرد: پول این منازل و اراضی چندین سال پیش، توسط دولت به مالکین پرداخت شده و امروز دولت قصد تصرف ملک خود را دارد.

سخنگوی دادگستری کل استان مازندران افزود: در این خصوص ۱۲ خانه روستایی که از چندین سال پیش و پس از واگذاری هیچ گونه تعمیراتی نداشته و اکثراً چوبی و گلی هستند، با اجرای حکم قضایی، تخریب شدند.

حجت الاسلام جعفری تصریح کرد: تخریب صورت گرفته با بحث تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز کاملاً متفاوت است و حکم تخریب فوق الذکر با توجه به دریافت پول خانه توسط مالک و لزوم انجام تخلیه، پس از صدور رای دادگاه و تایید دادگاه تجدید نظر اجرایی شده است.

وی یادآور شد: در واقع شرکت آب منطقه ای نسبت به تخریب املاک خود که سالها پیش خریداری کرده و چندین سال جهت تخلیه به مالکین سابق فرصت داده بود، اقدام کرده است.

کد مطلب 4091537

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها