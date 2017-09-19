۱۲ منزل روستایی در سوادکوه شمالی با حکم قضایی تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری پیش ازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: روستای میارکلا در کنار چند روستای دیگر منطقه در زمان احداث سد البرز برای آبگیری جزو روستاهایی بود که زیر آب می رفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران ادامه داد: در این راستا بیش از ۸۰ نفر از اهالی، اراضی و خانه های خود را به شرکت آب منطقه ای واگذار کردند و از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳ عملیات ارزیابی و تملک انجام و قیمت خانه ها و اراضی مشخص شده است.

این مقام قضایی تاکید کرد: پول این منازل و اراضی چندین سال پیش، توسط دولت به مالکین پرداخت شده و امروز دولت قصد تصرف ملک خود را دارد.

سخنگوی دادگستری کل استان مازندران افزود: در این خصوص ۱۲ خانه روستایی که از چندین سال پیش و پس از واگذاری هیچ گونه تعمیراتی نداشته و اکثراً چوبی و گلی هستند، با اجرای حکم قضایی، تخریب شدند.

حجت الاسلام جعفری تصریح کرد: تخریب صورت گرفته با بحث تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز کاملاً متفاوت است و حکم تخریب فوق الذکر با توجه به دریافت پول خانه توسط مالک و لزوم انجام تخلیه، پس از صدور رای دادگاه و تایید دادگاه تجدید نظر اجرایی شده است.

وی یادآور شد: در واقع شرکت آب منطقه ای نسبت به تخریب املاک خود که سالها پیش خریداری کرده و چندین سال جهت تخلیه به مالکین سابق فرصت داده بود، اقدام کرده است.