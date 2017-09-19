تفاهم نامه تشکیل کنسرسیوم مشترک مرکزی با یک بانک روسی امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجی پور روز سه شنبه در نشست مشترک فعالان اقتصادی استان مرکزی با هیات اقتصادی کشور روسیه در اراک اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعتی در استان مرکزی، شرایطی را فراهم می کند تا قسمتی از توانمندی های استان در حوزه صنعت به نمایش گذاشته شود.

وی افزود: روز گذشته جلسه ای با هیات تجاری روسیه در اراک تشکیل شد و در آن تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های استان مرکزی در بخش صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و گردشگری برای این هیات به طور کامل تشریح شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: همچنین ظرفیت های سرمایه گذاری استان احصا و جمع آوری شده که در اختیار هیات های تجاری قرار می گیرد و پرسش و پاسخ هایی نیز با هدف شناسایی زمینه های مناسب همکاری صورت گرفته است.

حاجی پور خاطرنشان ساخت: در همین راستا توانمندی های منطقه ای روسیه نیز از سوی این هیات تجاری اطلاع رسانی می شود و توافقاتی بر اساس این آشنایی ها صورت خواهد گرفت تا به نتایج مطلوبی برسیم.

وی ادامه داد: دیروز در حاشیه بازدید هیات تجاری روس از نمایشگاه صنعت در اراک، تفاهم نامه ای با یکی از بانک های روسیه مبنی بر راه اندازی کنسرسیوم صادراتی استان مرکزی به همراه استان های گلستان و البرز منعقد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: بر طبق این تفاهم نامه مقرر شده که بحث برپایی دائمی این گونه نمایشگاه ها و بهره وری از تسهیلات بانکی را داشته باشیم.

حاجی پور گفت: همچنین این هیات تجاری از برخی واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان اراک بازدید داشته اند که روز آینده نیز بازدیدها دیگری صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در پایان اظهار داشت: امیدواریم این نوع تفاهم نامه ها و تعاملات موجبات رونق واحدهای تولیدی و گسترش مبادلات خارجی استان مرکزی را فراهم سازد.