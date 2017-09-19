حمایت مجدد موگرینی از برجام در آستانه نشست وزرای خارجه ۱+۵و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اتحادیه اروپا، وزیران خارجه کشورهای ۱+۵ و ایران قرار است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نشستی را در مورد برجام برگزار کنند.

این نشست به ریاست «فدریکا موگرینی» خواهد بود.

در همین رابطه موگرینی امروز در پاسخ به پرسشی در خصوص برجام گفت: من بارها گفته‌ام که این توافق کارایی دارد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ۷ بار پایبندی ایران به تعهداتش را تائید کرده است.

موگرینی درباره احتمال خروج آمریکا از این توافق هم تاکید کرد که چنین توافق هایی با یک کشور به دست نیامده‌اند و به جامعه جهانی مربوط می‌شوند.

وی پیشتر نیز در مطلبی برای «ان بی سی نیوز» به دفاع مجدد از برجام پرداخته و عنوان داشت: برجام به عنوان یک توافق خوب و قوی که منافع همه طرف ها را تامین می کند مطرح است.

موگرینی در ادامه مطلب خود آورده است: برجام توافقی میان ۲ کشور نیست بلکه تعهدی است که از یک سو از طرف جامعه جهانی و از سوی دیگر از طرف ایران در حال انجام است و با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل حمایت می شود.