به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ساداتی روز سه شنبه در نشست کارگروه اشتغال روستایی شهرستان خمین اظهار داشت: در حوزه کارآفرینی و اشتغال در روستاهای خمین، از ابتدای امسال تاکنون ۴۷طرح برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده است.

وی افزود: تاکنون ارائه تسهیلات به ده طرح از این تعداد بررسی، هفت طرح مصوب شده، دو طرح مقرر است تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کنند و ۲۲ نفر نیز متقاضی دریافت تسهیلات هستند.

ساداتی بیان کرد: خوشبختانه عمده روستاهای خمین از زیرساخت های آب، برق، گاز و فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال برخوردار هستند و کار آفرینان طبق قوانین و مقررات برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی ازسوی بانک های عامل بایستی پیگیری لازم را انجام دهند ضمن اینکه با آنان همکاری شود.

فرماندار شهرستان خمین ادامه داد: بسترها و ظرفیت های لازم برای ایجاد اشتغال در روستاهای این شهرستان فراهم شده و مشکل اعتباری در ارایه تسهیلات وجود ندارد و بانک های عامل نیز شرایط اخذ تسهیلات و رفع موانع در این بخش را مدنظر قرار دهند و مساعدت بیشتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: صدور مجوز برای دهیاری ها در زمینه طرح سکونتگاه های روستایی اقدام موثر در راستای کاهش مهاجرت به شهرها بوده و زمینه اشتغال در روستا را فراهم کرده است.

فرماندار شهرستان خمین با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی این شهرستان ادامه داد: اعتبار این شهرستان در حوزه صنعت ۳۷۰میلیارد ریال است که نشان از توجه ویژه دولت برای رفع محرومیت و کاهش نرخ بیکاری در خمین دارد.

ساداتی خاطرنشان کرد: برنامه دولت ایجاد بسترهای لازم در حوزه اشتغال است و در این شهرستان با جذب کامل اعتبارات مناطق محروم و افزایش ۶۸ درصدی این اعتبار، ظرفیت های مناسب اشتغالزایی و بهبود فضای کسب و کار فراهم شده است.