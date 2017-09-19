راهداری مناسب نیازمند ۷هزار میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، داود کشاورزیان با تاکید بر اولویت برنامه ها و اقدامات ایمنی در راه های کشور اظهار داشت: عملیات ایمن سازی راههای برون شهری از فعالیت ها و ماموریت های اصلی راهداری کشور است و ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانها در سراسر کشور به این امر اهتمام جدی دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در مجموع اعتبارات مورد نیاز حداقلی را برای نگهداری از راه های کشور را کافی ندانست و افزود: با توجه به آمار راههای کشور حدود ٤٥ درصد از اعتبارات مورد نیاز به صورت ملی و حدود ٥٥ درصد استانی حداقل معادل ۷هزار میلیارد تومان باید تامین شود تا بتوان امر راهداری مناسب و به موقع را انجام داد.

وی عملیات راهداری را مستمر و جاری دانست و خاطر نشان کرد: نیروهایی که در این حوزه خدمت و تلاش می نمایند، الزاما از محل جاری باید حقوق و دستمزد دریافت نمایند که در حال حاضر این امر با مشکلاتی روبرو و مواجه است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجرای طرح شبکه سیر مسافربری را از برنامه های مهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برشمرد.

کشاورزیان در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد نظم و انضباط صدور بارنامه های حمل و نقل کالا در کشور را مهم خواند و تاکید کرد: با توجه به افزایش قانونی اخیر سهم دولت از ٣ به ٤ درصد از محل صدور بارنامه ها لازم است همکاران در حفظ حقوق و منافع ملی بیش از گذشته نظارت و کنترل جدی داشته باشند.