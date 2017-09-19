حجت الاسلام محمد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه ریزی های لازم برای برگزاری عزاداری ها در ایام محرم صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: ۹۸۰ هیئت مذهبی این استان کار برگزاری برنامه های ماه محرم را بر عهده دارند.

فتاحی با اشاره به برگزاری مراسم با موضوع‌های قرآن خوانی، سخنرانی روحانیون، تفسیر قرآن و... در مساجد باید این ایام، افزود: امسال ۳۶۰ مبلغ روحانی از حوزه های علمیه قم و ایلام به مناطق مختلف استان اعزام می شوند.

وی در ادامه با اعلام اینکه باید هیئت های مذهبی و دسته‌جات حسینی عزاداری‌های فاخری برگزار کنند، تاکید کرد: باید در مراسم‌ها از عناوین غیرمستند و همچنین برخی ابزار آلات غیر متعارف استفاده نشود و سعی کنیم به روشی صحیح به عزاداری بپردازیم.