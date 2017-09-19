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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۱۷

آغاز برداشت گردو در آذربایجان غربی/پیش بینی تولید ۸۰۰۰تن محصول

آغاز برداشت گردو در آذربایجان غربی/پیش بینی تولید ۸۰۰۰تن محصول

ارومیه – مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از آغاز برداشت گردو از باغات استان خبر داد.

عزیز امانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان در زمینه تولید گردو رتبه ۹ کشوری را داراست اظهارداشت: امسال پنج هزار و ۱۷۳ هکتار از باغات استان به کشت گردو اختصاص یافته است.

وی با اشاره به آغاز فصل برداشت گردو عنوان کرد: پیش بینی می شود امسال هشت هزار و ۶۰۴ تن گردو از سطح باغات استان برداشت شود.

امانی خاطرنشان کرد: در این راستا ارومیه با دو هزار و ۴۹۴ تن، سردست با یک هزار و ۳۳۰ تن و مهاباد با یک هزار و ۲۳۶ تن بیشترین میزان تولید گردو در استان را به خود اختصاص داده اند.

مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی  گفت: ارقام کشت شده عموما بذری و از ژنوتیپ های مختلف هستند در سالهای اخیر ارقام خارجی و درختان نخبه کشت بافتی و پیوندی نیز در سطح وسیع کشت و در حال توسعه است بعد از ارقام خارجی کشت شده می توان به رقم چندلر، فرنور، پدرو، فرنت و فرانکت اشاره کرد.

امانی اظهار داشت: مصرف گردو در تقویت حافظه، استحکام استخوان ها و پیشگیری از بروز بیماری های قلبی و برخی سرطان ها نقش بسزایی دارد.

وی اضافه کرد: این استان از نظر تولید گردوی با کیفیت و مجهز بودن به تکنیک های جدید تولید ازجمله دستگاه های برداشت،تولید نهال گردوی پیوندی، سرشاخه کاری درختان و وجود کارشناسان صاحب نظر رتبه اول کشور را کسب کرده است.

کد مطلب 4091581

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    نظرات

    • امیر عربی. خبرنگار در تویسرکان IR ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
      0 0
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      رتبه نخست کیفیت گردوی کشور به شهرستان تویسرکان اختصاص دارد .این شهرستان با 5500 هکتار باغ گردو و تولید سالانه 12 هزار تن ,مهمترین جایگاه ژنوتیپ گردو در دنیاست.

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