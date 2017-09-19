آغاز برداشت گردو در آذربایجان غربی/پیش بینی تولید ۸۰۰۰تن محصول

عزیز امانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان در زمینه تولید گردو رتبه ۹ کشوری را داراست اظهارداشت: امسال پنج هزار و ۱۷۳ هکتار از باغات استان به کشت گردو اختصاص یافته است.

وی با اشاره به آغاز فصل برداشت گردو عنوان کرد: پیش بینی می شود امسال هشت هزار و ۶۰۴ تن گردو از سطح باغات استان برداشت شود.

امانی خاطرنشان کرد: در این راستا ارومیه با دو هزار و ۴۹۴ تن، سردست با یک هزار و ۳۳۰ تن و مهاباد با یک هزار و ۲۳۶ تن بیشترین میزان تولید گردو در استان را به خود اختصاص داده اند.

مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: ارقام کشت شده عموما بذری و از ژنوتیپ های مختلف هستند در سالهای اخیر ارقام خارجی و درختان نخبه کشت بافتی و پیوندی نیز در سطح وسیع کشت و در حال توسعه است بعد از ارقام خارجی کشت شده می توان به رقم چندلر، فرنور، پدرو، فرنت و فرانکت اشاره کرد.

امانی اظهار داشت: مصرف گردو در تقویت حافظه، استحکام استخوان ها و پیشگیری از بروز بیماری های قلبی و برخی سرطان ها نقش بسزایی دارد.

وی اضافه کرد: این استان از نظر تولید گردوی با کیفیت و مجهز بودن به تکنیک های جدید تولید ازجمله دستگاه های برداشت،تولید نهال گردوی پیوندی، سرشاخه کاری درختان و وجود کارشناسان صاحب نظر رتبه اول کشور را کسب کرده است.