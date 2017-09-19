به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسلامی در نشست خبری با اصحاب رسانه که ظهر سه‌شنبه در اداره کل حفظ آثارونشرارزش های دفاع مقدس استان البرز برگزار شد، ضمن گرامیداشت و یا خاطر شهدای دفاع مقدس، اظهار کرد: نبردی نابرابر در دفاع مقدس بر مردم کشور ایران تحمیل شد.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس که با ایام سوگواری محرم مصادف شده است، افزود: ۳۱ شهریور هم‌زمان با آغاز جنگ تحمیلی مراسم رژه نیروهای مسلح در سراسر کشور ازجمله استان البرز برگزار خواهد شد.

سردار اسلامی بابیان اینکه ارشد میدان در رژه نیروهای مسلح استان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان البرز است، گفت: ارتش جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی مستقر در البرز مراسم رژه را رأس ساعت ۹ حدفاصل میدان فجر و پل شهدای پلیس برگزار خواهند کرد.

وی بابیان اینکه انجمن راویان در البرز تشکیل‌شده است، افزود: در این هفته روایان به ایراد سخن در خصوص دفاع مقدس می‌پردازند، برگزاری زیارت عاشورا در جوار مقبره شهدای گمنام نیز طی این روزها انجام می‌گیرد.

غبارروبی و عطرافشانی قبور شهدای استان البرز

دبیر ستاد هفته دفاع مقدس تجهیز ۵۲ کتابخانه استان البرز را از دیگر اقدامات در دستور کار برشمرد و خاطرنشان کرد: غبارروبی و عطرافشانی قبور شهدای استان البرز روز پنج‌شنبه ۶ مهرماه برگزار و دسته‌ها عزاداری نیروهای مسلح در این ایام به برگزاری خواهند پرداخت.

اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان البرز اظهار کرد: رونمایی از کتاب صوتی شهید «بهنام محمدی راد» و کتاب شعر کودک به «نان لالایی شهیده ها» در هفته دفاع مقدس انجام می‌گیرد.

سردار اسلامی برپایی تریبون خاطره گویی در سطح استان البرز و شهر کرج را ازجمله برنامه‌های این هفته برشمرد و گفت: رونمایی از کتاب «چشمان یعقوب» از دیگر برنامه‌های قابل‌اجرای این هفته است.

برگزاری ۱۴ تئاتر خیابانی و نشست تخصصی کتاب در البرز

وی با اشاره به کلنگ زنی پروژه ساماندهی قبور شهدای امامزاده محمد به‌عنوان چهارمین گلزاری شهدا با هزار و ۷۰۰ شهید، ادامه داد: زنگ مقاومت هم‌زمان با بازگشایی مدارس در مدارس و دانشگاه‌های استان البرز نواخته می‌شود.

دبیر ستاد هفته دفاع مقدس با اعلام اینکه برگزاری مسابقات مختلف ورزشی در شهر کرج در دستور کار قرار دارد، گفت: سنگربندی و آذین‌بندی ادارات همچنین استفاده از ظرفیت روحانیون مستقر در ادارات و مساجد در خصوص موضوعات دفاع مقدس در این ایام انجام می‌شود.

سردار اسلامی برگزاری ۱۴ تئاتر خیابانی و نشست تخصصی کتاب را از دیگر اقدامات در دستور کار برشمرد و گفت: نام‌گذاری یکی از کتابخانه عمومی استان به نام شهید مدافع حرم «شهید حججی» انجام می‌گیرد همایش یادگاران هشت سال دفاع مقدس همچنین تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در شهرستان اشتهارد برگزار می‌شود.