گزارش عملکرد دولت یازدهم در استان قزوین منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، نصرت الله علیرضایی در این باره گفت: کتاب تدبیرنامه؛ گزارش عملکرد دولت یازدهم در استان قزوین طی سال های ۹۲-۹۶ منتشر و همزمان با مراسم تودیع و معارفه استاندار قزوین امروز توزیع می شود.

علیرضایی افزود: این کتاب در ۱۶۸ صفحه و یک هزار و۲۰۰ نسخه توسط اداره روابط عمومی استانداری قزوین با حمایت و همکاری سازمان برنامه و بودجه استان تهیه شده است.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین تصریح کرد: این کتاب در سه سرفصل امور فرهنگی و اجتماعی، امور عمرانی و زیربنایی و امور اقتصادی تهیه شده و عملکرد تمامی دستگاه های اجرایی در ذیل این سه سرفصل درج شده است.

علیرضائی یادآورشد: در این کتاب گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی استان در دولت یازدهم درقالب آمار، ارقام و جداول در مقایسه با دوره های پیشین به نمایش گذاشته شده و علاوه بر آن گزارشی از عملکرد ستاد مقاومتی استان در ۲ سال گذشته در شاخص ها و سرفصل های مرتبط با این موضوع کلان اقتصادی ارائه شده است.

وی گفت: همچنین در تدبیرنامه گزارشی از دستاوردهای ۲ دوره سفر رئیس جمهور به استان قزوین و گزارشی از مصوبات سفر نیز آورده شده است.

آئین تودیع و معارفه استاندار سابق و جدید قزوین بعداز ظهر امروز ۲۸ شهریور با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار می شود.