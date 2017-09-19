دستگیری حفاران غیرمجاز آثار تاریخی در ملکشاهی

سرهنگ علی احمدبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حفاران غیرمجاز در محدوده تاریخی آتشکده کوشک قینفر شهرستان ملکشاهی توسط مامورتن یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام دستگیر شده اند.

وی افزود: این تیم حفاری غیر مجاز حین حفاری همراه با ابزار وادوات مربوطه دستگیر شده اند.

وی در ادامه یادآور شد: آتشکده تاریخی کوشک قینفر از بناهای فاخر دوره ساسانی در منطقه ای کوهستانی و صعب العبور بوده که تحت حفاظت ماموران یگان و انجمن های میراث فرهنگی قرار دارد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل هرگونه حفاری و کاوش برای دستیابی به اشیاء تاریخی را به موجب قانون ممنوع و مستوجب تعقیب قضایی ومجازات اعلام نمود .

وی افزود: هفته گذشته نیز حفاران غیرمجاز آثار تاریخی توسط مامورین یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان و مامورین بخش گچی در شهرستان ملکشاهی تعقیب و ابزار وادوات حفاری آنان شامل موتوربرق ، کابل برقی ، طناب، بیل و پتک با پله چوبی کشف و ضبط شده است.

وی تصریح کرد: فرهنگ سازی در سطح اقشار مختلف اجتماعی برای حراست از بناها و سایر آثار فرهنگی تاریخی یک ضرورت است.

وی گفت: نادینه ساختن آموزش همگانی و جلب مشارکت های اجتماعی در جهت صیانت از آثار فرهنگی تاریخی در دستورکار یگان حفاظت سازمان قرار دارد.