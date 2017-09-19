۱۰۰ تابلوی غیر استاندارد در کرمان ساماندهی شد

رضا مهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در طول چند هفته اخیر و طی چهار مرحله عملیات ساماندهی تابلوهای شهری در طول شب و همچنین پس از گذراندن مراحل توجیه و تسلیم اخطار به مالکان تابلوهای تبلیغاتی و تجاری فاقد مجوز و غیر استاندارد در خیابان شهید چمران، واحد اجراییات زیباسازی با همکاری معاونت امور شهر شهرداری منطقه یک اقدام به ساماندهی یکصد تابلوی فاقد مجوز و غیر استاندارد در این خیابان کرد.

وی افزود: همکاران ما در دفتر ساماندهی تابلوهای شهری مدیریت زیباسازی واقع در ابتدای خیابان شهید کامیاب، محوطه پارک ریاضیات آماده پاسخگویی، بازدید و صدور مجوز نصب تابلوی استاندارد برای مالکان تابلوهای ساماندهی شده هستند.

مهرابی عنوان کرد: از مالکان تابلوهایی که به اصلاح یا حذف موارد خلاف مندرج در برگه اخطاریه قبل از اقدام شهرداری همت گمارده اند، تشکر می کنیم.