ظرفیت های تاریخی و طبیعی مرکزی بستری برای جذب توریست است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی روز سه شنبه در نشست مشترک فعالان اقتصادی استان مرکزی با هیات اقتصادی کشور روسیه در اراک، اظهار داشت: استان مرکزی در محدوده ۳۰ هزار کیلومتر مربع دارای بیش از دو هزار و 600 اثر تاریخی، محوطه و تپه تاریخی است که برخی از آنها از قدمت بالا و ارزش تاریخی زیادی برخوردار هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی بیان کرد: موزه های متنوعی در ۱۴ نقطه استان مرکزی وجود دارد که می توان نسخ و اشیای تاریخی بسیاری را در آن ها مشاهده کرد و قطعا برای گردشگران زوایای بسیاری را از تاریخ این خطه روشن می کند.

حسینی خاطر نشان ساخت: از جاذبه های طبیعی استان مرکزی می توان به کویر و تالاب بسیار زیبای میقان دارای گونه های مختلف جانوری و گیاهی و همچنین غارهای بسیار زیبا از جمله غار منحصر به فرد چال نخجیر شهرستان دلیجان اشاره کرد، همچنین شکارگاه های حفاظت شده و طبیعت چشم نواز و باغات گل در شهرستان محلات از دیگر جاذبه های گردشگری این استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی ادامه داد: در استان مرکزی هشت هزار هنرمند در حیطه صنایع دستی در بیش از ۱۰رشته متفاوت به فعالیت فرهنگی و هنری مشغول هستند و در حقیقت این استان از نظر صنایع دستی نیز از تنوع و جذابیت برخوردار است.

وی اضافه کرد: هم اکنون در استان مرکزی بیش از یکصد کارگاه تولیدی صنایع دستی در حال فعالیت هستند و ۵۱ اثر دست ساز این استان به ثبت سازمان یونسکو رسیده و نشان مرغوبیت جهانی دریافت کرده که از افتخارات این استان به شمار می رود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در پایان تصریح کرد: ما نسبت به تبادل تورهای گردشگری با کشورهای دیگر علاقه مند به همکاری و تعامل هستیم و نهایت تلاش لازم را برای تحقق این مهم صرف خواهیم کرد.