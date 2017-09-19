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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۴۲

مدیر حوزه‌های علمیه کشور:

حوزه علمیه پایگاه اخلاق و فرهنگ جامعه است

حوزه علمیه پایگاه اخلاق و فرهنگ جامعه است

گرگان – مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: حوزه‌های علمیه می‌توانند پایگاه‌های اخلاقی و فرهنگی جامعه باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار با طلاب مدارس علمیه استان گلستان که ظهر سه شنبه در مدرسه علمیه امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد، اظهار کرد: حوزه‌های علمیه باید پایگاه اخلاقی و فرهنگی جامعه باشند زیرا فرهنگ حوزه، فرهنگ معامله نیست و پایه‌های اخلاقی و اعتقادی باید بیش از هر چیز دیگری تقویت شود.

وی افزود: مهم‌ترین ویژگی حوزه‌های علمیه در طول تاریخ اتصال سلسله علنا به معصومین بوده و این اتصال هیچ گاه قطع نشده است و هویت حوزه را شکل می‌دهد.

وی تصریح کرد: از دیگر شاخص‌های مهم حوزه‌های علمیه می‌توان به عمق، ژرفای علمی و علمیت آن اشاره کرد که باید حفظ و تقویت شود زیرا حوزه‌های علمیه قرن‌ها در پرتو نگاه الهی، علوم بشری را حفظ کرده و توسعه داده‌اند.

وی ادامه داد: مردمی بودن، در کنار محرومین و مستضعفان بودن، سیاسی و انقلابی بودن و فرامرزی و بین المللی بودن از دیگر ویژگی‌های حوزه‌های علمیه در طول تاریخ بوده است.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور از طلاب خواست با جدیت تحصیل و تهذیب را دنبال کنند و گفت: حفظ و تقویت سنت‌های حوزه بسیار مهم بوده و در حوزه‌های علمیه سنت‌های وجود دارد که طلاب بادی انها را حفظ کنند.

اعرافی بیان کرد: انتخاب آزاد استاد، پیش مطالعه، مباحثه، نوشتن و پیاده سازی دروس، ارتباط استاد و شاگردی و ... از دیگر سنت‌های مهم حوزه علمیه است که باید مورد توجه طلاب قرار گیرد.

وی اضافه کرد: نگاه مدیریت حوزه علمیه این است که اعتماد بیشتری به استان‌ها شده و مواردی مانند امتحانات شفاهی، مجوز سطح دو و سه، دروس خارج، ایجاد رشته‌های تخصصی و ... به استان‌ها واگذار شود.

وی یادآور شد: تمام تصمیمات و برنامه‌های موجود، ابتدای راه ما برای پاسخ به نیازهای جامعه و انقلاب است.

کد مطلب 4091613

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