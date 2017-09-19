دانشگاه ها در راستای کارآفرینی حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر حمدالله منظری توکلی پیش از ظهر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان اظهار داشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از اسطوره ها و ستون های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بود.

وی اذعان داشت: شجره طیبه دانشگاه آزاد اسلامی با فکر و اندیشه دوراندیش و دوربین آیت الله هاشمی رفسنجانی و همچنین موافقت امام خمینی (ره) در کشور تاسیس شد.

منظری توکلی تصریح کرد: امروز بسیاری از از مسئولان نظام که به کشور خدمت می کنند فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی هستند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۶۷ هزار نفر در استان کرمان از دانشگاه آزاد اسلامی فارغ التحصیل شده اند افزود: این فارغ التحصیلان اکنون در کشور و نظام جمهوری اسلامی به ارائه خدمت مشغول هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با اشاره به آیه ای از قرآن کریم گفت: در این آیه سه شان برای رسول اکرم (ص) تعیین شده است که این سه شان را می توانیم در دانشگاه ها به کار ببریم.

وی ابراز داشت: دانشگاه آزاد اسلامی امروزه با ۴۰۰ واحد در کل کشور به خدمات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مشغول است و این را می توان شان اول دانست.

منظری توکلی در خصوص شان دوم که باید در عملکردها به کار ببریم افزود: ما دانشگاهیان باید کار، تزکیه، فرهنگسازی و خود سازی را در اولویت کاری قرار دهیم.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف دانشگاه ها تعلیم و آموزش علم است و این شان رسول اکرم (ص) در دانشگاه مصداق اصلی دارد و باید به تولید علم بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه سه نسل بر دانشگاه های جهان گذشته است، گفت: نسل اول دانشگاه های آموزش محور هستند که به انتقال دانش می پرداختند، نسل دوم دانشگاه های پژوهش محور که تاکید بر پژوهش و تحقیق داشتند، نسل سوم دانشگاه های مولد و کارآفرین است که دانشگاه آزاد اسلامی این مسیر را باید طی کند و در حال حاضر تاکید ما بر چنین علمی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان بیان داشت: دانشگاه ها باید بتوانند با ورود فارغ التحصیلان به بازار کار و تشکیل شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد علمشان را تبدیل به ثروت کنند.

منظری توکلی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی باید زمینه ساز یک تمدن باشد و آن تمدن اصیل اسلامی است که به یک مدنیت ختم می شود و همه علم و دانش ما در راستای این تمدن باید استقرار پیدا کند.

وی تصریح کرد: دانشگاه ها باید به سمت و سوی کارآفرینی، تشکیل شرکت های دانش بنیاد و مولد بودن حرکت کنند.