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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۴۷

قزوه:

بزرگداشت زنده‌یاد «آتشی» و «خلیل عمرانی» در بوشهر برگزار شود

بزرگداشت زنده‌یاد «آتشی» و «خلیل عمرانی» در بوشهر برگزار شود

بوشهر - مدیر دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری گفت: باید برای زنده یاد آتشی و خلیل عمرانی هم مراسم نکوداشت برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قزوه صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: برای مرحوم آتشی هیچ کاری در بوشهر انجام نشده است و از شما فرهیختگان می خواهم چنین مراسماتی را برای این هنرمند برگزار کنید.

وی با نام بردن از چند شاعر برجسته استان بوشهر، از حوزه هنری استان خواست علاوه بر برگزاری آیین نکوداشت برای زنده یاد آتشی، برای مرحوم خلیل عمرانی هم بزرگداشت بگیرند.

مدیر دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری ادامه داد: نه تنها برای هنرمندانی که اکنون در کنار ما نیستند بلکه باید برای نویسندگان و شاعرانی که هم اکنون در بین ما هستند نیز بزرگداشت برگزار کرد.

وی اظهار داشت: باید برای هنرمندانی که حدود ۳۰ الی ۴۰ سال برای فرهنگ استان بوشهر زحمت کشیدند، مراسمات نکوداشت برگزار شود.

قزوه با بیان این که برگزاری چنین مراسماتی کمترین کاری است که می‌توانیم برای هنرمندان انجام بدهیم، ابراز داشت: استان بوشهر دارای هنرمندان، نویسندگان و شاعران بزرگی در زمینه شعر، داستان نویسی، نثر و نقد است و باید برای این افتخارات مراسمات نکوداشت شایسته و درخور شانشان گرفت.

کد مطلب 4091618

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