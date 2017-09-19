مهارت آموزی در مازندران تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر سه شنبه در نشست با مدیران آموزشکده های فنی و حرفه ای مازندران گفت: تقویت آموزشکده های فنی و حرفه ای تقویت تولید ، اشتغال و کارآفرینی است.

ربیع فلاح جلودار خواستار توسعه و تقویت فعالیتهای فنی و حرفه در استان شد و گفت: فعالیت ۱۲ آموزشکده فنی و حرفه در استان فرصت بسیار خوبی برای توسعه آموزش های فنی وحرفه ای و مهارت آموزی در مازندران است.

وی تاکید کرد: توسعه فعاالیتهای فنی و حرفه ای یکی از سیاست ها و راهبردهای مهم برای توسعه مشاغل خرد و تولید و اشتغال در استان است .

مقام عالی دولت در استان، تربیت افراد ماهر ، کارآفرین و دارای مهارت را بسیار مهم دانست و گفت : از اینکه در غرب استان آموزشکده فنی و حرفه ای جدیدی راه اندازی شده بسیار خرسندم انتظار دارم در زمینه افزایش رشته های مربوط به گردشگری و هتلداری هم پیگیری جدی صورت گیرد.

استاندار مازندران خواستار تبیین ضرورت توسعه رشته های فنی و حرفه ای از سوی رسانه ها بویژه صدا و سیما شد و گفت: در زمینه توسعه آموزشکده های فنی و حرفه ای دختران در استان نیز باید فکری اساسی شود.