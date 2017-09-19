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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۴۸

استاندار مازندران:

مهارت آموزی در مازندران تقویت شود

مهارت آموزی در مازندران تقویت شود

ساری - استاندار مازندران خواستار تقویت آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی در استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر سه شنبه در نشست با مدیران آموزشکده های فنی و حرفه ای مازندران گفت: تقویت آموزشکده های فنی و حرفه ای تقویت تولید ، اشتغال و کارآفرینی است.

ربیع فلاح جلودار خواستار توسعه و تقویت فعالیتهای فنی و حرفه در استان شد و گفت: فعالیت ۱۲ آموزشکده فنی و حرفه در استان فرصت بسیار خوبی برای توسعه آموزش های فنی وحرفه ای و مهارت آموزی در مازندران است.

وی تاکید کرد: توسعه فعاالیتهای فنی و حرفه ای یکی از سیاست ها و راهبردهای مهم برای توسعه مشاغل خرد و تولید و اشتغال در استان است .

مقام عالی دولت در استان، تربیت افراد ماهر ، کارآفرین و دارای مهارت را بسیار مهم دانست و گفت : از اینکه در غرب استان آموزشکده فنی و حرفه ای جدیدی راه اندازی شده بسیار خرسندم انتظار دارم در زمینه افزایش رشته های مربوط به گردشگری و هتلداری هم پیگیری جدی صورت گیرد.

استاندار مازندران خواستار تبیین ضرورت توسعه رشته های فنی  و حرفه ای از سوی رسانه ها بویژه صدا و سیما شد و گفت: در زمینه توسعه آموزشکده های فنی و حرفه ای دختران در استان نیز باید فکری اساسی شود.

کد مطلب 4091621

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