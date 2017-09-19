به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله حامدی روز سه شنبه در نشست خبری با شورای رسانه شهرستان آبیک، با اشاره به پیش‌رو بودن ایام محرم و برگزاری مراسم تعزیه در این شهرستان اظهار داشت: بعد از گذشت ۴ سال از فعالیت انجمن تعزیه در شهرستان آبیک مراسم تعزیه در ۲۰ محل و در سه نوبت صبح، ظهر و شب با دریافت مجوز از این کانون در ایام دهه اول محرم برگزار می‌شود.

وی افزود: در استان قزوین تعزیه‌خوانی به چند سبک انجام می‌شود که می‌توان به «میرعزا» و «میرانجام» که از دوره ناصرالدین‌شاه به جای مانده است، اشاره کرد.

حامدی بیان کرد: از اول محرم تعزیه در چهار دهه اول، دوم، سوم و چهارم، ایام فاطمیه اجرا می‌شود.

وی گفت: قدمت تعزیه در شهرستان آبیک به دوران صفویه برمی‌گردد که نسخه‌های تعزیه‌خوانی و مدارک گواه این موضوع است.

رئیس کانون انجمن تعزیه شهرستان آبیک تصریح کرد: در این عرصه تعزیه خوانان بنامی از شهرستان آبیک به این عرصه وارد شدند و امروز در کشورهایی مانند آمریکا، روسیه، انگلستان، عراق و آلمان به اجرای تعزیه می‌پردازند.

وی بیان کرد: محسن گیوه‌کش، امیر صفوی، اسماعیل محمدی، علاءالدین قاسمی، معین گیوه‌کش، از جمله تعزیه‌خوانان بنام کشوری هستند که از شهرستان آبیک وارد این عرصه شده اند.

حامدی با اشاره به محل برگزاری مراسم تعزیه اظهارداشت: شهر آبیک، شهرک قشلاق در دو محل، روستای آتانک، آقچری، زیاران در دو محل، ابراهیم‌آباد، یانس‌آباد، جزمه، خوزنان، زرجه ‌بستان، کوندج، دارالسرور، چناسک، صمغ‌آباد، نوده و کیاده، شکرناب کهوانک و قاضی‌کلایه از مکانهای برگزاری تعزیه است.

وی یادآورشد: چناسک، نوده کیاده، شکرناب، زرجه‌بستان و قشلاق از جمله روستاهایی است که قدمت برگزاری مراسم تعزیه در آنها به بیش از ۳۰۰ سال می‌رسد.

حامدی بیان کرد:کوچکترین تعزیه‌خوان ما حدود ۴ سال دارد که در نقش حضرت سکینه و حضرت رقیه فعالیت می‌کند و بخش عمده‌ای از تماشاگران تعزیه نیز نوجوانان و کودکان هستند که با توجه و دقت فراوان برای دیدن مراسم تعزیه حاضر می‌شوند.

رئیس کانون انجمن تعزیه شهرستان آبیک ضمن تشکر از مسئولان اداره ارشاد درهمکاری با کانون انجمن تعزیه اظهارداشت:اگر مسئولان از فعالان عرصه تعزیه حمایت بیشتری کنند این کانون مسیر تعالی و پیشرفت را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد.

وی افزود: یکی از مشکلات تعزیه‌خوان‌ها نداشتن بیمه است که خانواده‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شوند که برای حل این موضوع با اداره ارشاد استان جلساتی برگزار شده و پیگیری‌هایی صورت گرفته است که امیدواریم به نتیجه برسد

وی گفت: تعزیه‌خوان‌ها از هنرمندان متعهدی هستند که در زنده نگهداشتن این هنر آئینی تلاش کرده اند و باید از این هنرمندان حمایت کرد.