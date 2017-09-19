به گزارش خبرگزاری مهر، در ویژه نامه حج که به پنج زبان فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و اردو و به کوشش واحد مطالعات و پژوهش خبرگزاری تقریب منتشر شده است، سخنان حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همچنین سخنان حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب در زمینه حج در ابتدای آن درج شده است.



این ویژه نامه که با محوریت وحدت آفرین بودن حج تهیه شده است، همچنین شامل سخنان آیت الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در خصوص حج، یادداشت حجت الاسلام و المسلمین اختری، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با عنوان «حج؛ تبلور آیین وحدت در جهان اسلام»، یادداشت حجت الاسلام مختاری، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با عنوان «کنگره عظیم حج؛ تعامل گرایی راهبردی با طعم وحدت امت اسلامی» و اخبار و مصاحبه هایی از علمای شیعه و سنی در خصوص وحدت آفرینی حج است.