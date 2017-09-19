خواب پروژه های شهری زنجان در فصل کاری

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دویران قبل از ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر زنجان، خاطر نشان کرد: در خشکسالی مالی حاکم بر شهرداری تهاتر به صورت موقت می تواند در تسریع امور راهگشا باشد بنابراین شهرداری باید لایحه ای در این خصوص ارایه دهد.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه هایی نظیر پارک بانوان غرب زتجان متوقف شده است ابراز کرد: جز چند پروژه روزمره مانند جدول کشی سایر موارد انجام نمی شود.

دویران تصریح کرد: چرا دراجرای پروژه ها و ارایه خدمات به مردم اولویت براساس وظایف شهرداری صورت نمی گیرد؟ اگر آسفالت برای کوچه های نابسامان شهر در فصل کاری وجود ندارد و از 10 روز پیش کارخانه آسفالت تعطیل است چطور شهرداری مسئولیت فراهم کردن مقدمات جشنواره اش را به عهده گرفت و مسئولیتی را که به عهده سازمان همیاری بود انجام داد؟.

این عضو شورای اسلامی شهر زنجان تاکید کرد: مادامی که حقوق کارگران شهرداری پرداخت نشده نباید حقوق بخش ستادی پرداخت شود.

دویران همچنین از لزوم رفع مشکل کارت شهروندی در شهربازی سخن به میان آورد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انصراف امیدی عضو سابق شورای شهر زنجان از تصدی پست شهردار اظهار کرد: یک عضو شورای فعال می تواند برتمام مسایل شهرداری تسلط داشته باشد و امیدی این ویزگی را داشت.

دویران ادامه داد: امیدی برای تسهیل کار شورا و انتخاب شهردار انصراف خود را از کاندیداتوری شهرداری اعلام کرد.

به گفته وی مدیران دولتی توان و انگیزه اداره شهرداری را ندارند چرا که شهرداری بخش خصوصی است و برای درآمد زایی باید تلاش بیشتری داشت.

دیگر عضو شورا ضمن انتقاد از عملکرد دستگاه های خدمات رسان در زینبیه غربی خواستار رسیدگی و برخورد با این دستگاه ها به منظور تسریع امور شهری شد.

مسعود مرادخانی با اشاره به اینکه پل سیدالشهدا (ع) در آستانه اتمام است خاطر نشان کرد: اولویت بعدی برای احداث تقاطع غیر همسطح تقاع گلشهر است.

در ادامه دادخواه نیز ضمن قدردانی از تلاش های امیدی طی فعالیت در شورای چهارم و نیز تواضع وی خواستار انتصاب وی به عنوان یکی از مدیران رده بالای استان یا شهرداری شد. دادخواه با اشاره به لزوم نخبه پروری و حمایت از جوانان توانمند بر به کارگیری آنان در مدیریت امور تاکبد کرد.

سرپرست شهرداری زنجان با اعلام خبر بهره برداری از 6 پروزه شهری زنجان همزمان با هفته دفاع مقدس ، پارک محله ای گلشهر، بوستان کودک خیابان صفا، پارک شورجه، پارک حسینیه و چمن مصنوعی پارک بانوان را از جمله این پروژه ها برشمرد.

محمدی آمادگی شهرداری برای استقبال از مدارس و ایام محرم اعلام کرد.

سرپرست شهرداری زنجان نیز با باین اینکه مسایل مربوط به کارت شهروندی شهربازی شفاف نیست بر تلاش مجدانه برای رفع مشکل تاکید کرد.

محمدی ضمن ابراز تاسف از وجود مطالبه پیمانکاران و کند شدن روند اجرای پروژه ها گفت: به زودی با پرداخت بخشی از مطالبات و نیز ارائه لایحه تهاتر در تسریع عملیات اجرایی پروزه ها تلاش می کنیم.

دراین جلسه همچنیبن بر رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران شهرداری، تسریع در اجرای پروژه ها ، بررسی شرایط راه اندازی بازار خودرو شهر، بررسی مجدد لایحه توسعه هتل بزرگ، رفع مشکل کارت های شهروندی و کارت اتوبوس ها تاکید شد.