مناطق محروم اولویت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک،محمدرضافیاض در مجمع عمومی عادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت:الکترونیکی شدن صدور ضمانت نامه های این صندوق، ازاقدامات مهم در تکریم ارباب رجوع،سهولت امور و کمک به توسعه سرمایه گذاری صنایع کوچک است.

رییس مجمع صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: ترکیب هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک می‌تواند سال آینده دستاوردهای بهتری برای پشتیبانی از صنایع کوچک در مناطق کمتر توسعه‌یافته و کمک به شعار امسال اشتغال و تولید بویژه در مناطق محروم داشته باشد.

وی افزود: براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه های دولت،توجه به تولید داخل و صنایع کوچک مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

فیاض گفت: تمام تلاش وزارت صنعت، معدن وتجارت در سال جاری، حمایت از تولید داخل و رونق بنگاههای صنعتی است.

معاون وزیرصنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد: همه وزارتخانه ها ، دستگاهها و سازمانها ، همت و تلاش خود را برای پشتیبانی از تولید بکار بسته اند.

فیاض افزود: با نظر مساعد وزارت اقتصاد وکمیسیون اقتصادی دولت، مسئله مشمول شدن واگذاری صندوق های وابسته به وزارت صنعت،معدن وتجارت برطرف و موضوع واگذاری ها مرتفع می شود.

وی همچنین گفت: باید تلاش شود موانع موجود برای توسعه سرمایه گذاری، و حمایت از صنایع کوچک بر طرف شود و در بودجه سال ۹۷ این مهم لحاظ شود.

معاون وزیرصنعت ،معدن و تجارت اظهار امیدواری کرد با توجه به فعالیت گسترده صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ورشد صدور ضمانت نامه ها در سال ۹۵ و شش ماهه سال ۹۶ ، افزایش سرمایه این صندوق در سال ۹۷ محقق شود.

در این جلسه، محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ضمن تشریح عملکرد این صندوق گفت: برنامه این صندوق در سال ۹۶ ، رشد ۱۰۰ درصدی صدور ضمانت نامه ها نسبت به سال ۹۵ است.

وی گفت : این میزان رشد در شش ماهه اول سال ۹۶ تحقق یافته است و ما در تلاش هستیم تا پایان سال هم همین مسیر رشد را ادامه دهیم.

مقیسه گفت: افزایش سرمایه صندوق و اصلاح اساسنامه، به منظور ارائه خدمات بیشتر به صنایع کوچک، لازم و ضروری است که امیدواریم با مساعدت دولت و مجلس شورای اسلامی محقق شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک افزود: بررسی اثر بخشی فعالیت های این صندوق در اشتغال، سرمایه گذاری و توسعه از برنامه های است که در سال ۹۶ دنبال می شود.

وی گفت: صدور الکترونیکی ضمانت نامه های این صندوق اتفاق مهم وبزرگی بود که محقق شد زیرا ضمن سهولت کار برای صنعتگران، نظارت کامل و شفاف بر فرایند صدور ضمانت نامه ها محقق شد.

مقیسه گفت: هم اکنون، مدیران صندوق ، وزارتخانه و هر نهادی می توانند از ابتدای در خواست متقاضی تا پایان مراحل صدور ضمانت نامه، نظارت لحظه ای برکل فرایند را داشته باشند.

در مجمع عمومی عادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، که با حضور نمایندگان وزارت صنعت،معدن وتجارت، اقتصاد و دارایی و دادگستری واعضای هیات مدیره برگزار شد گزارش حسابرس قرائت وسپس صورت های مالی سال ۹۵ صندوق تصویب شد.