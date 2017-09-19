توافق جدید شهرداری با آموزش و پرورش به منظور کاهش گره های ترافیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پورسیدآقایی با اشاره به توافق با آموزش و پرورش شهر تهران گفت: بسیاری از گره های ترافیکی در هنگام پیاده و سوار کردن دانش آموزان و به واسطه تجمع خودروهای سرویس مدارس در معابر نزدیک و منتهی به مدارس ایجاد می شود، از این رو با هماهنگی آموزش و پرورش مقرر شد طی بخشنامه ای به مدارس ابلاغ شود درصورت امکان در حیاط مدارس را بازکنند تا خودروها در داخل محوطه مدرسه نسبت به سوار و پیاده کردن دانش اموزان اقدام کنند.

وی افزود: البته پیش بینی می شود افزایش ۳۰ درصدی ترافیک را همزمان با آغاز سال تحصیلی در پایتخت شاهد باشیم. از سوی دیگر همزمانی آغاز سال تحصیلی با دهه اول محرم بر تشدید ترافیک عصرگاهی نیز می افزاید.

پورسیدآقایی از شهروندان خواست به رغم اقدامات صورت گرفته به منظور کنترل و مدیریت ترافیک پایتخت، اما با مدیریت سفرهای غیرضروری خود در کنترل ترافیک موثر باشند و گفت: معتقدم بدون همکاری شهروندان و تنها با برنامه ریزی و مدیریت نمی توان ترافیک را کنترل کرد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مدیریت ترافیک شهر تهران تصریح کرد: ایجاد محدودیت های لازم برای انجام حفاری های غیرمجاز از تاریخ ۲۰ شهریور تا ۱۰ مهرماه ، محدودیت تردد خودروهای حمل و توزیع مواد غذایی از ساعت ۵.۳۰ الی ۱۰ صبح به مدت دو هفته نخست مهر ماه و در محدوده زوج و فرد شهر تهران از جمله اقداماتی است که تاکنون صورت گرفته است.

پورسید آقایی در ادامه به والدین توصیه کرد در صورتی که فرزندان خود را به مدارس می برند با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از تجمع و پارک دوبل در اطراف مدارس پرهیز کنند چرا که باعث گره های ترافیکی در معابر خواهند شد.