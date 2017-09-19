به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی ظهر سه شنبه در بازدید از پروژه بهسازی روستای «نشر» و در آستانه ورود به روستا با حضور بر مزار ۳ شهید این روستا ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا یاد و خاطر این عزیزان را گرامی دانست و گفت: هر چه داریم از برکت خون این شهیدان گرانقدر و خانواده های شهدا و ایثارگران است که باید همواره قدردان این عزیزان باشیم.

وی در ادامه ضمن بازدید از پروژه بهسازی این روستا که با همکاری بنیاد مسکن شهرستان، شورای اسلامی روستا، دهیاری و مشارکت روستائیان در حال انجام است در جریان اقدامات انجام شده در این خصوص قرار گرفت.

فرماندار شهرستان همدان با قدردانی از اهالی این روستا که همکاری خوبی به منظوراجرای این طرح در روستا به عمل آوردند، یادآور شد: واحدهای مسکونی روستایی که برابر طرح هادی عقب نشینی می کنند می توانند از تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی بهره مند شوند.

وی با اشاره به خطرات احتمالی ناشی از تعدادی از تیرهای روشنایی معابر روستا که پس از عقب نشینی در وسط معابر باقی مانده است، عنوان کرد: تعدادی از این تیرها جابجا شده و تعداد دیگری باقی مانده که باید اداره برق شهرستان نسبت به جابجایی آنها مساعدت کند.

تعالی خواستار تسریع در ارایه اشتراک گاز به متقاضیان روستایی شد که برابر طرح هادی همکاری لازم را بعمل آوردند تا قبل از فرا رسیدن فصل سرما از آن بهره مند شوند.

فرماندار همدان در ادامه این بازدید با حضور در منزل شهید رضا قراگزلو با مادر این شهید دیدار و مراتب سپاس و احترام به این خانواده معزز را ابراز کرد.