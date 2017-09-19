​تجمع هلندی ها در لاهه علیه کشتار مسلمانان میانمار

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از مسلمانان مقیم هلند به همراه جمعی از شهروندان هلندی در اعتراض به جنایات فجیع اخیر علیه مردم مسلمان میانمار، در لاهه تجمع کردند.



معترضان با سردادن شعار علیه این کشتارها و در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی، خواستار محاکمه «آنگ سان سو چی» رهبر حزب حاکم میانمار و دارنده جایزه نوبل در دادگاه لاهه شدند.



آنان نسبت به بی‌توجهی جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی در قبال کشتار، تبعید اجباری و آتش زدن مناطق مسکونی مسلمانان روهینگیا توسط ارتش و دولت میانمار، به شدت انتقاد کردند.