  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اسلام در جهان
۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

​تجمع هلندی ها در لاهه علیه کشتار مسلمانان میانمار

​تجمع هلندی ها در لاهه علیه کشتار مسلمانان میانمار

جمعی از مردم هلند و مسلمانان مقیم این کشور در واکنش به جنایات اخیر علیه مسلمانان میانمار، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از مسلمانان مقیم هلند به همراه جمعی از شهروندان هلندی  در اعتراض به جنایات فجیع اخیر علیه مردم مسلمان میانمار، در لاهه تجمع کردند.
 
معترضان با سردادن شعار علیه این کشتارها و در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی، خواستار محاکمه «آنگ سان سو چی» رهبر حزب حاکم میانمار و دارنده جایزه نوبل در دادگاه لاهه شدند.
 
آنان نسبت به بی‌توجهی جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی در قبال کشتار، تبعید اجباری و آتش زدن مناطق مسکونی مسلمانان روهینگیا توسط ارتش و دولت میانمار، به شدت انتقاد کردند.

کد مطلب 4091643
سارا فرجی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها