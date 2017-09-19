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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۰۴

رئیس هیئت کشتی استان‌همدان:

بانوی همدانی در مسابقات آسیایی آلیش خوش درخشید

بانوی همدانی در مسابقات آسیایی آلیش خوش درخشید

همدان- رئیس هیئت کشتی استان‌همدان گفت: لیلا سیاهوشی بانوی آلیش کار استان‌همدان در مسابقات ترکمن گورش کلاسیک به مدال برنز رسید.

علی رحیمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش بانوی همدانی در مسابقات آسیایی آلیش اظهار داشت: بازی‌های داخل سالن آسیا، در شهر عشق‌آباد، پایتخت کشور ترکمنستان برگزار شد.

وی افزود: در این رقابت ها لیلا سیاهوشی به مدال برنز مسابقات ترکمن گورش کلاسیک بانوان رسید.

رئیس هیئت کشتی استان‌همدان با اشاره به عملکرد این بانوی همدانی گفت: سیاهوشی در دور نخست آنارا ریسکولوا از کشور قرقیزستان را شکست داد و در دور بعد نیز از سد عاشق حمیرا از پاکستان گذشت و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

رحیمی فر عنوان کرد: سیاهوشی در این مرحله مقابل باداگیلوا از ترکمنستان شکست خورد و به مدال برنز این مسابقات دست‌یافت.

وی با اشاره به برنامه‌های آینده هیئت کشتی استان‌همدان بیان کرد: استعدادیابی، توجه به تیم‌های پایه و پشتوانه‌سازی برای تیم‌های بزرگ‌سالان کشتی همدان از اهم برنامه‌های بلندمدت هیئت کشتی استان‌همدان است.

رئیس هیئت کشتی استان‌همدان عنوان کرد: در این راه برگزاری مسابقات لیگ سراسری نوجوانان، لیگ داخلی استان و میزبانی از مسابقات چندجانبه با حضور تیم‌های قدرتمند استان‌های کشور را در دستور کار داریم.

کد مطلب 4091650

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