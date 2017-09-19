بانوی همدانی در مسابقات آسیایی آلیش خوش درخشید

علی رحیمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش بانوی همدانی در مسابقات آسیایی آلیش اظهار داشت: بازی‌های داخل سالن آسیا، در شهر عشق‌آباد، پایتخت کشور ترکمنستان برگزار شد.

وی افزود: در این رقابت ها لیلا سیاهوشی به مدال برنز مسابقات ترکمن گورش کلاسیک بانوان رسید.

رئیس هیئت کشتی استان‌همدان با اشاره به عملکرد این بانوی همدانی گفت: سیاهوشی در دور نخست آنارا ریسکولوا از کشور قرقیزستان را شکست داد و در دور بعد نیز از سد عاشق حمیرا از پاکستان گذشت و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

رحیمی فر عنوان کرد: سیاهوشی در این مرحله مقابل باداگیلوا از ترکمنستان شکست خورد و به مدال برنز این مسابقات دست‌یافت.

وی با اشاره به برنامه‌های آینده هیئت کشتی استان‌همدان بیان کرد: استعدادیابی، توجه به تیم‌های پایه و پشتوانه‌سازی برای تیم‌های بزرگ‌سالان کشتی همدان از اهم برنامه‌های بلندمدت هیئت کشتی استان‌همدان است.

رئیس هیئت کشتی استان‌همدان عنوان کرد: در این راه برگزاری مسابقات لیگ سراسری نوجوانان، لیگ داخلی استان و میزبانی از مسابقات چندجانبه با حضور تیم‌های قدرتمند استان‌های کشور را در دستور کار داریم.