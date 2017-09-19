ضرورت تغییر رویه ارتباطات بین الملل شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، امین عارف نیا در مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با تقدیر از مدیران سابق حوزه ارتباطات شهرداری تهران که نقشی راهبردی در این حوزه ایفا کردند، اظهار کرد: در دوره جدیدی که برای خدمت به مردم توفیقی پیدا کرده ایم، امیدواریم شاهد تحول در روند خدمت رسانی به مردم باشیم.

وی با بیان اینکه پس از ۱۴ سال شرایط حضور شهردار تهران در هیئت دولت مهیا شده است، گفت: این رابطه خوب بین شهرداری و هیئت دولت فرصتی مناسب است تا در جایگاه روابط عمومی استفاده حداکثری را برای توسعه ارتباطات با نهادها و دستگاه های مختلف دولتی داشته باشیم.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با اشاره به شعار شهردار تهران با عنوان" تهران شهر امید، مشارکت و شکوفایی" ادامه داد: روابط عمومی نقش بسیار مهمی در افزایش امید و جلب مشارکت شهروندان، نخبگان، اصحاب هنر و ... دارد؛ به نحوی که می تواند با ظرفیت این افراد و به کارگیری ابتکار وضع موجود را ارتقا دهد و به شکوفایی تهران کمک کند.

عارف نیا خاطر نشان کرد: شهروندان تهرانی حق دارند در جریان سیاست ها و رویکردهای راهبردی تهران قرار بگیرند که در این میان وظیفه ما این است که این حق مردم را به رسمیت بشناسیم و با ابزاری که در اختیار داریم نقش خود را در حوزه اطلاع رسانی به نحو احسن ایفا کنیم.

به گفته وی، روابط عمومی باید مطالبات مردم را گوش کرده و آن ها را به مدیران شهری انتقال دهد و آنچه مدیریت در قالب اتخاذ تصمیمات دنبال می کند را به اطلاع شهروندان برساند.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با تاکید بر لزوم به رسمیت شناختن دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: کمیسیونی با عنوان دسترسی آزاد اطلاعات در دولت ایجاد شده و ما نیز باید خودمان را در قبال این موضوع مسئول بدانیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه اخیرا در عرصه سیاست خارجی تحولاتی صورت گرفته است، گفت: این موضوع فرصتی ست که روابط بین الملل ما از یک کارگزار به یک سیاست گذار در زمینه دیپلماسی شهری تغییر رویه داده و با مشارکت وزارت خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر نهادهای فعال در این زمینه تعامل موثری در ارتقا جایگاه شهرداری تهران داشته باشیم.