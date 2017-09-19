زنجان از استانهای مهم تولید کننده محصول انگور درسطح کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام اجاقلو ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: استان زنجان از جمله استان های مهم تولید کننده محصول انگور در سطح کشور است و این استان از نظر سطح و تولید انگور جزو هشت استان نخست کشور به شمار می رود.

وی اظهار کرد: باغداران استان در حال حاضر اقدام به داربستی و ایستاده کردن ۵۵۰ هکتار از باغات انگور استان کرده اند و همه ساله به منظور توسعه این سطح با توجه به اهمیت موضوع، با برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی مختلف، آموزش های لازم به کشاورزان استان ارایه می شود.

اوجاقلو تصریح کرد: استان زنجان همچنین در زمینه تولید کشمش نیز جزو رتبه های برتر کشوری بوده و سالانه به طور متوسط ۳۰ هزار تن کشمش در استان تولید می شود.

وی با تاکید بر ضرورت و اهمیت ایستاده کردن باغات انگور به عنوان راهکار افرایش بهره وری و ارتقای سطح کمی و کیفی محصول تولیدی خاطرنشان کرد: با ایستاده کردن باغات انگور، میوه ها نور کافی دریافت کرده و به دلیل عبور جریان هوا از لای بوته ها، امکان انتقال بیماری ها از سایر باغات به حداقل می رسد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: ایستاده کردن باغات انگور در جلوگیری از شیوع بیماری سفیدک بسیار موثر است و سهولت انجام عملیات مختلف در سطح باغ از جمله برداشت آسان از دیگر مزایای ایستاده کردن باغات انگور به شمار می رود.