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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۴۵

معاون امداد و نجات هلال‌احمر اردبیل به مهر خبر داد؛

امدادرسانی به ۱۹ حوادث کوهستانی در اردبیل/۲۶ نفر نجات یافتند

امدادرسانی به ۱۹ حوادث کوهستانی در اردبیل/۲۶ نفر نجات یافتند

اردبیل- معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان اردبیل از امدادرسانی به ۱۹ حوادث کوهستانی از ابتدای سال جاری در این استان خبر داد.

عزیز ارشادیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بیشترین این حوادث در کوه سبلان رخ داده و نیروهای امدادی یا به صورت پیاده و یا از طریق بالگرد امدادی در محل حادثه حاضر شده‌اند.

وی افزود: در این حوادث ۲۶ نفر از مرگ حتمی نجات یافته‌اند اما خوشبختانه هیچ کشته‌ای در حوادث کوهستان نداشتیم.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان با تأکید به اینکه اغلب حوادث کوهستان به دلیل بی‌اطلاعی کوهنوردان از سختی و مسیر صعود و عدم آمادگی جسمانی است، اضافه کرد: در تمامی حوادث کوهنوردان مصدوم به مناطق امن شهری انتقال یافته‌اند.

ارشادیان تأکید کرد: از کل ۲۶ مصدوم حوادث کوهستان ۱۴ نفر به مراکز درمانی شهرها منتقل شده و ۱۲ نفر نیز به صورت سرپایی مداوا شدند.

وی متذکر شد: نیروهای امدادی در تمامی حوادث کوهستان حضور به موقع داشته‌اند و امدادرسانی تا مداوا  یا انتقال کامل مصدوم انجام شده است.

کد مطلب 4091656
محمد میرزایی ناطق

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