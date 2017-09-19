برگزیدگان جشنواره سراسری فرهنگی هنری وقف در کردستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگارمهر، اختتامیه پنجمین جشنواره سراسری فرهنگی هنری وقف چشمه همیشه جاری امروز سه شنبه در سالن همایش های کتابخانه امام خامنه ای سنندج با حضور جمعی از مسئولان و هنرمندان برگزار شد.

رییس دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان در این مراسم با اشاره به اینکه ارزش های اسلامی وقتی به زبان هنر بیان شود اثرگذاری بیشتری دارد، گفت: کردستان در این حوزه توانمند است ودر این رابطه می تواند به رشد و بالندگی اجتماعی کمک کند.

حجت الاسلام مهدی فرزی بیان کرد: برگزاری چنین جشنواره ای موجب می شودهنرمندان بتوانند فرهنگ اصیل اسلامی را به زبان هنر بیان کنند.

وی ادامه داد: امروز ما در تهاجم حوزه فرهنگی قرار گرفته ایم و مهمترین ابزار و روش مواجهه با این تهدیدات هم بهره برداری از سلاح هنر است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع رفراندوم اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و گفت: نظام ما مشکلی با استقلال کشورهای دیگر ندارد ولی نگرانی ما این است به اسم حرکت در مسبر دموکراسی حیات انسان ها و سرمایه های انسانی جامعه دچار تهدید شود.

حجت الاسلام فرزی با اشاره به اینکه در این شرایط این سوال مطرح است که چرا رژیم صهیونیستی از تجزیه کشوری حمایت می کند، بیان کرد: اگر نظام ما در این رابطه موضع گیری می کند به این دلیل است که نگران برادران و خواهران خود در اقلیم کردستان عراق هستیم وما از تحمیل فلسطین جدیدی بر اقلیم می ترسیم.

این دوره از جشنواره در رشته های نقاشی، کاریکاتور و تصویرسازی به میزبانی استان کردستان برگزار شد که از ۲۷ استان کشور در این جشنواره شرکت و به دبیرخانه آن اثر ارسال کرده بودند.

هادی ضیاءالدینی، فردین صادق ایوبی، فهیمه ذبیحی سلطانی، ناصر مقدم، رضا احمدیاری، محمد سامان صولی، سیروان کنعانی، نگین وکیلی و سامان جعفری از داوران این دوره از جشنواره وقف چشمه همیشه جاری بودند.

در رشته نقاشی از فاطمه گلمحمدی، آیسا ابراهیمی، آرینا فاطمی، باران حیدری، نازانین کرمی و نسترن موسوی و جمع دیگری از کودکان که آثار آنها برگزیدند شدند با اهدای هدایا و لوح های سپاس تجلیل شد.



در رشته کاریکاتور در رده سنی نوجوانان با رای هیئت داوران آثار زهرا مقدم از زنجان، رژینا فتانت از کردستان و صدف گلشنی از کردستان به عنوان برگزیده معرفی شدند.

با رای هیئت داوران در رشته تصویرسازی ندا تنهایی مقدم از آذربایجان شرقی مقام نخست، لاله مقدم از زنجان مقاوم دوم را کسب کردند و زهره محمدی معین از اصفهان و محمد مهدی غفاری از کردستان هم شایسته تقدیر شدند.



با رای هیئت داوران در رشته نقاشی زهرا ملکی از کردستان رتبه نخست، و مقام فائزه فاتحی از کردستان هم رتبه سوم را به خود اختصاص دادند و دراین بخش هیچ اثری از دیدگاه داوران شایسته مقاوم دوم نبود.



در رشته کاریکاتور با رای هیئت داوران مهناز یزدانی از اصفهان رتبه نخست، سامان احمدی از کرمانشاه رتبه دوم و محمود نظری از همدان رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش کاریکاتور علی رادپور از آذربایجان شرقی، حمید صوفی ازلرستان، مهدی عزیزی از مرکزی، محمود برخورداری از ایلام و عباس ناصری از خراسان شمالی شایسته تقدیر شدند.