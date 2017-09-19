فرماندار خوسف از آمار بیکاری در این شهرستان انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی صبح سه شنبه در سومین کارگروه اشتغال شهرستان خوسف اشتغال را از دغدغه های اصلی دولت دانست و اظهارکرد: کارگروه اشتغال مهمترین جلسه ای است که باید برروی موانعی که بر سر راه اشتغال است بحث کنیم و نسبت به رفع موانع اقدام کنیم.

وی عنوان کرد: باتوجه به اینکه شهرستان خوسف بیشترین اشتغال در زمینه کشاورزی را دارد باید نسبت به تسهیل صدور مجوزهای سرمایه گذاری توجه بیشتری شود.

وی همچنین از سرمایه گذاری خارجی در بخش نیروگاه خورشیدی خبر داد و افزود: با راه اندازی این نیروگاه ۱۰۰ فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

وی گفت: موسسه خیریه حضرت رسول در شهرستان خوسف شکل گرفته است که در بحث پارچه بافی و بافت فرش به صورت رایگان آموزش، مواد اولیه،دار، دراختیار بافندگان قرار می دهد.

وی اظهارداشت: محصولات هنرجویان به صورت تضمینی خریداری و برای ۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شدکه متقاضیان می توانند به دفتر موسسه در شهرستان مراجعه کنند.

فرماندار خوسف همچنین از راه اندازی مجتمع خیریه در بحث معولان در شهرستان خبر داد و از دستگاه ها خواست ظرف یکماه زمین در اختیار این مجتمع قرار دهند.

وی ادامه داد: با توجه به برگزاری جلسات و پیگیریهای متعدد نسبت به تامین زمین در شهرخوسف بابت مرکز درمانی علیرغم ایجاد زیرساخت های آب وبرق در شهرستان دستگاه مربوطه هیچ همکاری نمی کند.

وی بیان داشت: این امرباعث شده خیرین سلامت بابت ساخت مرکز درمانی منصرف واعتبارات دستگاهها برگشت نماید.

وی افزود: اگر همین نیاز زمین در روستاها می بود با جان و دل خیرین کمک می کردند که تا به حال هم کمک کردند ولی متاسفانه درشهر خوسف علی رغم دستور معاون وزیر و رئیس سازمان زمین ومسکن کشور دستگاه مربوطه استانی کمکی نمی کند وچوب لای چرخ دستگاهها می گذارد.

شفیعی با بیان اینکه مشخص نیست این دستگاه با دولت مشکل دارد یا فرماندار، گفت: نباید این وسط مردم متضرر برخی قوانین و دستورالعملها شوند که قابلیت اجرایی دراستان ندارد.

وی افزود: برخی دستگاهها می توانند انعطاف به خرج دهند تا همزمان با روند امورات قانونی جذب اعتبارات هم انجام پذیرد.

شفیعی همچنین با انتقاد از آمار بیکاری در شهرستان گفت: برای ما جای سوال دارد که چگونه در شهرستان خوسف آمار گرفته شده است که ۵۰۰ نفر بیکار دارد در حالی که هرروز ۵۰۰ نفر در بحث اشتغال به فرمانداری مراجعه می کنند.