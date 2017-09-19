علی ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی دوچرخه‌سوار همدانی اظهار داشت: مسابقات تریال قهرمانی کشور با حضور حدود ۶۰ ورزشکار از ۱۴ استان کشور در منطقه ۱۲ شهرداری مشهد برگزار شد.

وی افزود: در پایان در کلاس ۲۰ اینچ بزرگ‌سالان جواد رحیمی از همدان به‌عنوان قهرمانی دست‌یافت و احمد کریمی و مهدی پیوندی از تهران به ترتیب دوم و سوم شدند.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان‌همدان با اشاره به عملکرد دوچرخه‌سواری همدان در مدال‌آوری رده‌های سنی پایه گفت: هیئت دوچرخه‌سواری همدان شعار سه سال قبل با عنوان «استعداد سازی رده‌های سنی پایه تا رسیدن به مدال» را امروزه با کسب مدال‌های رنگارنگ کشوری محقق کرده است.

ثقفی عنوان کرد: این هیئت با برنامه‌ریزی اصولی، سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از تجربه متصدیان اعم از پیشکسوتان، مربیان و تلاش ورزشکاران توانسته در مسیر موفقیت و افتخارآفرینی گام‌های اساسی بردارد.

وی با اشاره به آمار ورزشکاران سازمان‌یافته هیئت دوچرخه‌سواری استان‌همدان بیان کرد: در حال حاضر ۴۶۰ بیمه‌شده رسمی در هیئت دوچرخه‌سواری استان‌همدان فعال هستند.