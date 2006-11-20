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۲۹ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۳۶

در استان زنجان صورت گرفت ؛

اختصاص 24 میلیارد ریال به ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه

دبیر ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان زنجان از اختصاص 24 میلیارد ریال اعتبار به این ستاد خبر داد.

سعید عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان ، گفت: نزدیک به 18 میلیارد ریال این رقم در بخش عمرانی و برای تکمیل طرح‌ های نیمه ‌تمام و خسارت دیده ناشی ‌از وقوع سیل ، حوادث غیر مترقبه و اجرای طرح‌ های مقابله با سیل اختصاص یافت.

وی افزود: 6 میلیارد ریال از اعتبارات تخصیصی نیز در بخش کشاورزی و مسکونی و جبران خسارات ناشی ‌از حوادث غیر مترقبه در این بخش هزینه می ‌شود.

دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه استان زنجان متذکرشد: طرح‌ های پیشگیری مربوط به ‌طرح‌ های بنیاد مسکن با 3/15 درصد ، بیشترین رقم اعتبارات تخصیصی را به‌ خود اختصاص داده است.

عباسی افزود: اجرای طرح ‌های مربوط به ‌دامپزشکی نیز با 100 میلیون ریال ، کمترین میزان اعتبارات را جذب می ‌کند.

کد مطلب 409166

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