اختصاص 24 میلیارد ریال به ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه

سعید عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان ، گفت: نزدیک به 18 میلیارد ریال این رقم در بخش عمرانی و برای تکمیل طرح های نیمه تمام و خسارت دیده ناشی از وقوع سیل ، حوادث غیر مترقبه و اجرای طرح های مقابله با سیل اختصاص یافت.
وی افزود: 6 میلیارد ریال از اعتبارات تخصیصی نیز در بخش کشاورزی و مسکونی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه در این بخش هزینه می شود.
دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه استان زنجان متذکرشد: طرح های پیشگیری مربوط به طرح های بنیاد مسکن با 3/15 درصد ، بیشترین رقم اعتبارات تخصیصی را به خود اختصاص داده است.
عباسی افزود: اجرای طرح های مربوط به دامپزشکی نیز با 100 میلیون ریال ، کمترین میزان اعتبارات را جذب می کند.
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