طی پنج سال ۵۰۰ هزار نفر به تهران مهاجرت کرده ‌اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری ۱۳۹۵ نشان می‌دهد استان البرز با ۵۰۸۸۵ نفر بیشترین مهاجر را طی این ۵ سال به تهران داشته است و استان‌های لرستان، همدان و خراسان رضوی نیز به ترتیب با ۴۱۱۳۶، ۳۳۶۴۸ و ۳۳۴۱۴ نفر از این نظر در رتبه ‌های بعدی هستند.

این آمار نشان می ‌دهد که حدود ۱۰ درصد از مهاجرین به تهران از استان البرز بوده ‌اند و ۳۰ درصد از کل مهاجران به استان تهران را مهاجرین استان‌های البرز، لرستان، همدان و خراسان رضوی تشکیل می ‌دهند.

همچنین در طی پنج سال مذکور ۳۵۰ هزار و ۶۳۲ نفر از استان تهران به سایر استان‌های کشور مهاجرت کرده ‌اند که استان البرز با ۸۹ هزار و ۱۹۷ نفر بیشترین مهاجر را از استان تهران داشته است. استان‌ های گیلان، مازندران و خراسان رضوی به ترتیب با ۲۸۵۳۱، ۲۳۶۴۳ و ۲۱۲۴۱ نفر از این نظر در رتبه‌ های بعدی قرار دارند.

خالص مهاجرت در استان تهران نیز مثبت ۱۶۶ هزار و ۲۹۰ نفر است. خالص مهاجرت استان تهران نشان می‌دهد در طی فاصله زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، تعداد افرادی که وارد استان تهران شده ‌اند بیشتر از افرادی است که از استان تهران خارج شده ‌اند.

علاقمندان برای آگاهی بیشتر در خصوص جزئیات مهاجرت طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ می‌توانند به سایت مرکز آمار ایران به آدرس www.amar.org.ir مراجعه کنند.