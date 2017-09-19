مجله پیشگام حوزه موسیقی جهان به آستانه ورشکستگی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جان ونر موسس مجله «رولینگ استون» اعلام کرد قصد دارد این کمپانی را بفروشد تا بتواند جایگاه این مجله پیشرو را که در وقایع نگاری موسیقی و سیاست جنبش ضدرقابت در عرصه موسیقی جایگاهی خاص دارد و برای همیشه روزنامه‌نگاری موسیقی را تغییر داد، حفظ کند.

نیویورک تایمز نیز دیروز گزارش کرد که ونر و گاس پسر ۲۷ ساله وی که رییس و مدیر عامل «ونر میدیا» است امیدوارند تا بتوانند در مجله باقی بمانند؛ اما حق این تصمیم را برای خریدار باقی می‌گذارند.

رولینگ استون در طول این چند دهه پوشش‌دهنده مصاحبه‌هایی درباره موسیقی و زندگی سیاسی در ایالات متحده بوده است.

گاس ونر در مصاحبه‌ای یادآور شد که نشر یک صنعت پیچیده و اکنون کاملا متفاوت با چیزی است که پیشتر بود.

ونر نیز گفته است که حفظ استقلال «ونر میدیا» خیلی سخت بود و در حالی که انتشار اکنون با رقابت‌های رسانه‌های دیجیتال روبه‌روست ومیزان آگهی‌ها کاهش یافته حفظ این استقلال سخت‌تر هم شده است.

این مجله از زمانی که برای انتشار ماجرای تعدی به دانشجویان دختر در سال ۲۰۱۵ به دادگاه رفت و در دادگاه با شکست روبه روشد تحت فشار مالی بوده است.

هنوز از هیچ خریدار بالقوه‌ای نامی برده نشده است. این در حالی است که دیگر مجله‌های این کمپانی شامل «یو. اس ویکلی» و «منز جورنال» نیز به تازگی امتیاز خود را واگذار کرده‌اند.

یک کمپانی تکنولوژی موسیقی در سنگاپور کنون مالک ۴۹ درصد سهام رولینگ استون است.

این مجله ۵۰ ساله آمریکایی برای پوشش اخبار مربوط به موسیقی و فرهنگ عامه شناخته می‌شود، اما در عین حال از روزنامه‌نگاری و تفسیر سیاسی نیز برخوردار است.

جان ونر این مجله را سال ۱۹۶۷ در سانفرانسیسکو با همکاری رالف گلیس، منتقد موسیقی تاسیس کرد.

ونر می گوید امیدار است خریداری پیدا شود که ماموریت این مجله را درک کرده باشد.