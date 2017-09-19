زهرا یزدانی فینالیست شد/ سعیده رحیمی برنز گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی با کمربند بخش آزاد داخل سالن آسیا در بخش بانوان از صبح امروز در شهر عشق آباد آغاز شد که نتایج پیکارهای بانوان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۵۰ کیلوگرم لیلا سیاهوشی در دور نخست مقابل شهزاد از ازبکستان شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۵۵ کیلوگرم زهرا یزدانی در دور اول مرجان ایناتیلا یوا از ترکمنستان را شکست داد و در مسابقه بعد اولژان دیوسمبایوا از قزاقستان را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی با شکست دادابووا از ازبکستان فینالیست شد حریف یزدانی در این دیدار نماینده ترکمنستان است.

در وزن ۶۰ کیلوگرم زهرا محمودی در دور نخست مقابل تاسبولاتوا از ترکمنستان باخت. وی در دور بعد نیز مقابل دیگر حریف ترکمنستانی شکست خورد. در این وزن ۵ نفر حضور دارند و مسابقات به صورت دوره ای برگزار می شود.

در وزن ۶۵ کیلوگرم لیلا سالاروند در دور اول مقابل جوراکو زیوا از ازبکستان مغلوب شد و از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۷۰ کیلوگرم زهرا مجدی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم ایسماتوف از ازبکستان را برد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مسابقه به مصاف نماینده قزاقستان می رود. به این ترتیب مدال برنز وی قطعی شد.

در وزن ۷۰+ کیلوگرم سعیده رحیمی در دور نخست شرالیوا از ازبکستان را مغلوب کرد.وی در دور دوم نیز جان محمداوا از ترکمنستان را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. رحیمی در این دیدار مقابل مامارسول از قرقیزستان باخت و صاحب گردن آویز برنز شد.