اردبیل رتبه سوم مصرف ماهی در کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شیلات اردبیل، میر آرمان واعظی بعدازظهر سه‌شنبه در نشست با کارکنان شیلات گرمی تصریح کرد: سرانه مصرف ماهی در اردبیل ۱۰ کیلوگرم است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی صورت گرفته افزایش مصرف به ۱۱ کیلوگرم در دستور کار بوده و در این راستا اجرای برنامه‌های فرهنگ‌سازی در اولویت است.

مدیرکل شیلات استان از جمله برنامه‌ها را برگزاری جشنواره‌های پخت ماهی در شهرستان‌ها از جمله شهرستان گرمی برشمرد و گفت: انتظار می‌رود با برگزاری جشنواره‌ها مصرف ماهی تقویت شود.

واعظی با اشاره به ارزش غذایی ماهی ادامه داد: ماهی به عنوان داروی آنتی‌بیوتیک محسوب می‌شود که می‌تواند از بروز بیماری‌هایی از جمله سکته قلبی جلوگیری کند.

وی با اشاره به فعالیت ۳۹ مزرعه پرورش ماهی در شهرستان گرمی ادامه داد: سال گذشته ۵۰۴ تن انواع ماهیان سردآبی و گرم آبی و ۲۵۰ هزار قطعه تخم چشم زده و ۲۰۰ هزار قطعه ماهی سردآبی در این شهرستان در سال گذشته تولید شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال میزان تولید ماهیان سردآبی و گرم آبی در این شهرستان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته باشد.