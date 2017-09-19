راه کوهستان پارک نسار بیجار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به همراه مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری با سفر به شهرستان بیجار از پروژه های مختلف حوزه راه این شهرستان بازدید و در مراسم افتتاح کوهستان پارک نسار این شهر حضور یافت.

معاون استاندار از پروژه های ووردی بیجار به دیواندره، بیجار به زنجان و بیجار به همدان بازدید و راه کوهستان پارک نسار بیجار هم که با صرف هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان احداث شده در این سفر به بهره برداری رسید.

معاون هماهنگی عمرانی استاندار در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مشکلات بیجار جاده قدیم بیجار به همدان است که تردد زیادی در آن انجام می شود و خوشبختانه تدابیری صورت گرفته تا در زمینه بهسازی و روکش آسفالت مسیر اقدام شود و به زودی پیمانکار کار را آغاز می کند.

قادری با بیان اینکه چند پروژه اساسی مانند ورودی بیجار به دیواندره، بیجار به زنجان و بیجار به همدان در شهرستان بیجار که پیرامون جاده جدید بیجار به همدان واقع شده، تعریف شده است، افزود: این جاده در زمره پروژه های ملی قرار دارد که شرکت ساخت و توسعه راه های کشور در حال پیگیری آن است و امیدواریم در نیمه اول سال آینده این مسیر به زیر عبور برود، چراکه مسیری است که برای شهرستان بیجار، کل استان کردستان و برای شرکت ساخت و توسعه هم اهمیت و حساسیت زیادی دارد.