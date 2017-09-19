کشف لاشه خرس قهوه ای درصومعه سرا/عاملان شناسایی می شوند

حمزه عشوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی گزارش واحد اطلاعات سپاه ناحیه صومعه سرا در ساعت هشت صبح روز شنبه مبنی بر مشاهده لاشه یک قلاده خرس مرده در منطقه تنیان، مأموران یگان حفاظت اداره محیط زیست شهرستان به منطقه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه با حضور مأموران در منطقه و تأیید لاشه، افزود: این قلاده خرس از نوع خرس قهوه ای بوده که در منطقه حضور داشت.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست صومعه سرا با اشاره به اینکه این خرس حدودا سه ساله بوده است، گفت: این لاشه بعد از انتقال به اداره کل محیط زیست گیلان برای تعیین علت واقعی مرگ به دامپزشکی استان انتقال یافت.

عشوری در ادامه خاطرنشان کرد: بعد از بررسی های انجام شده و کالبد شکافی و با توجه به وجود تعداد زیادی ساچمه در ناحیه گردن و قسمت های مختلف لاشه این حیوان ، علت مرگ خونریزی و تخریب بافت های محل اصابت ساچمه تشخیص داده شد.

به گفته این مسئول به احتمال زیاد این اقدام از سوی شکارچیان غیرمجاز انجام شده و تحقیقات برای شناسایی عامل یا عامل این حادثه ادامه دارد.

وی تصریح کرد: خرس قهوه ای از جانوران وحشی حمایت شده است و بر اساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست ضرر و زیان هر قلاده خرس ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.