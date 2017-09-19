سعیده آقاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فردا چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه از برگزیدگان جشنواره خوشنویسی محیط زیست استان همدان تجلیل و همزمان، نمایشگاه و فروشگاه آثار خوشنویسی این جشنواره به مدت یک هفته برپا می شود.

مدیر اجرایی این جشنواره در این خصوص بیان کرد: داوری آثار رسیده به جشنواره توسط اساتید استانی و کشوری خوشنویسی صورت گرفته است.

سعیده آقاخانی افزود: در مراسم اختتامیه جشنواره هنرمندان و اساتید برجسته خوشنویسی کشور و استان، صاحبان صنایع و مدیران استانی حضور خواهند داشت.

وی بیان کرد: این جشنواره در ۵ رشته نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ، ثلث و نقاشی خط با دو موضوع اشعار نو و کهن فارسی با موضوع محیط زیست، طبیعت و پاسداشت آن و متون دینی(آیات، احادیث و روایات) و سخنان بزرگان در نکوداشت و توصیف مواهب طبیعی برگزار شد.

وی افزود: آثار برتر جشنواره طی یک هفته از ۲۹ شهریور تا ۴ مهر ماه در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری عین القضات همدانی در معرض بازدید و فروش علاقه مندان قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: آثار پذیرفته شده در این جشنواره از ۱۰ استان همدان، کردستان، کاشان، قم، اصفهان، ایلام، خوزستان، مرکزی، تهران و گیلان است.