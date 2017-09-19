اجرای ۸۱ برنامه طی هفته دفاع مقدس و امر به معروف در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی قاسمی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس و امر به معروف و نهی از منکر اظهارکرد: ارزش های این دو رویداد باید حفظ و حراست شود.

وی به تشکیل ۱۱۰ شورای امر به معروف و نهی از منکر در استان اشاره کرد و افزود: این شوراها در مساجد، اصناف و بازار، ادارات کل و حوزه های علمیه شکل گرفته است.

فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی از وجود ۶۵ گروه اجرایی آمران به معروف در استان خبر داد و بیان کرد: ۷۰۰ نیروی دواطلب آموزش های آمران به معروف را سال جاری فرا گرفته اند.

وی با اشاره به صدور گواهینامه آموزشی برای ۱۰۰ نفر، ادامه داد: در حال گزینش یک هزار و ۵۰۰ نفر در این حوزه هستیم.

سردار قاسمی از برگزاری ۱۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته امر به معروف و نهی از منکر در استان خبر داد و افزود: برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و نشست های علمی در دانشگاه ها، مدارس و حوزه های علمیه، گردهمایی طلایه داران اصناف، برگزاری جلسات هم اندیشی و تبلیغی یاوران معروف، از جمله این برنامه ها است.

وی از برپایی نمایشگاه حمایت از تولیدات ایرانی خبر داد و افزود: زنگ امر به معروف و نهی از منکر در مدارس استان نواخته خواهد شد.

وی به اجرای ۷۱ عنوان برنامه شاخص همزمان با هفته دفاع مقدس دراستان نیز اشاره کرد و افزود: اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم، خاطره گویی و سخنرانی در مدارس، برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر، همایش پیاده روی و کوهپیمایی اقشار مختلف و مسابقات فرهنگی و ورزشی از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس است.

به گفته وی رژه نیروهای مسلح در ۱۴ نقطه خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.

وی از بازسازی عملیات قدس ۲ در شهرستان طبس خبر داد و افزود: این برنامه از یکم تا سوم مهرماه در طبس اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی گردهمایی فرماندهان، همایش شیرخوارگان حسینی، جشن شکوفه ها، برپایی ایستگاه صلواتی، صبحگاه مشترک، دیدار با ائمه جمعه، مراسم تعزیه خوانی و همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران را از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس برشمرد.

وی از برگزاری شش یادواره شهدای محله در استان خبر داد و گفت: ۱۷ یادواره شهید در استان برگزار خواهد شد.

وی به بهره برداری از ۵۰ پروزه محرومیت زدایی بسیج سازندگی استان در این هفته اشاره کرد و افزود: همایش چوپانان و همایش نقش بانوان در دفاع مقدس از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس خواهد بود.