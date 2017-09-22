۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۴۱

مسعود سلطانی فر عنوان کرد:

گرایشی به استقلال یا پرسپولیس ندارم/ دغدغه‌ام رشد فوتبال ملی است

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه هیچ گرایشی به دو رنگ قرمز و آبی ندارد گفت: همه باشگاه ها برای ما مهم هستند و تلاش می کنیم به تقویت فوتبال ملی کمک کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش در پاسخ به این پرسش که چقدر مسابقات فوتبال و اخبار آن را دنبال می کنید گفت: تا آنجایی که فرصت داشته باشم همه رویدادهای ورزشی را نگاه می کنم اما اگر هم فرصت نشود از طریق اخبار شبکه های مختلف اتفاقات را پیگیری می کنم.

وی در مورد اینکه گفته می شود شما طرفدار یکی از دو تیم استقلال و پرسپولیس هستید گفت: اینکه بنده طرفدار یکی از این دو تیم باشم غیرقابل قبول است. تلاش ما این است که به همه باشگاه ها کمک کنیم تا بتوانند موفقیت کسب کنند.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: استقلال و پرسپولیس دو تیمی هستند که طرفداران پرتعدادی دارند و هر وقت حال این دو باشگاه و سایر باشگاه ها خوب بوده حال فوتبال ملی و تیم ملی ایران خوب بوده است. 

سلطانی فر خاطرنشان کرد: بنابراین باید تلاش کنیم که همه تیم ها شرایط مطلوبی داشته باشند تا تیم ملی ایران هم قدرتمند باشد. من گرایش رنگی خاصی ندارم و طرفدار رنگ سفید پیراهن تیم ملی ایران هستم. 

رضا خسروي

    • مهدی نجفی IR ۲۲:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
      کاش راست گفته باشد

