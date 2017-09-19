کشف جسد دختر بچه ۴ ساله در ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه جسد دختر بچه ۴ ساله در یکی از سطل های زباله روستای «لم آباد» از توابع شهرستان ملارد در غرب استان تهران کشف شد.

گفته می شود، این دختر بچه به قتل رسیده و یا در اثر جراحات وارده از سوی آزار و اذیت جان داده است، اما هنوز این خبر تایید نشده است.

هویت این کودک هنوز مشخص نیست.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد از بررسی های لازم در جهت تحقیقات پزشکی خبر داد و گفت: جسد این دختربچه برای تکمیل تحقیقات به پزشکی قانونی منتقل شده است.

جواد جبله اضافه کرد: به نظر می رسد، این کودک مورد کودک آزاری قرار گرفته باشد، اما تحقیقات در این زمینه هم چنان ادامه دارد و دستورات قضایی برای شناسایی ضارب و قاتل احتمالی صادر شده است.