نرخ کرایه شناورهای باری مسیر گناوه - خارگ به حالت قبل برگشت

محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تردد اهالی و جابجایی بار یکی از مهمترین موضوعات و دغدغه‌های اساسی در جزیره خارگ است که تلاش داریم تا ساماندهی مناسبی در این زمینه انجام شود.

وی به افزایش کرایه شناورهای باری مسیر گناوه - خارگ اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته نسبت به بازگشت کرایه این مسیر به نرخ قبلی اقدام شد.

بخشدار ویژه خارگ تاکید کرد:‌ این افزایش نرخ از سمت خارگ نبود و از گناوه انجام شده بود.

مهدی باقری رئیس شورای اسلامی شهر خارگ روز یکشنبه به خبرنگار مهر گفته بود: در روزهای اخیر گزارشات متعدد مردم مبنی افزایش نرخ شناورهای لندینگ کرافت از مسیر گناوه به خارگ به دفتر شورای شهر خارگ واصل شده است.

وی افزود: این افزایش نرخ بدون هیچ‌گونه هماهنگی و اخذ مجوز از کمیته حمل و نقل شهرستان بوشهر و گناوه که مرجع تعیین نرخ مذکور هستند صورت گرفته که خلاف مقررات جاری است و باید این موضوع به‌صورت ویژه از سوی استان رسیدگی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر خارگ تصریح کرد: اقدام به افزایش کرایه بار و ماشین آلات به میزان دو برابر باعث نارضایتی شدید شهروندان خارگ شده است.

باقری اضافه کرد: افزایش نرخ ناوگان عمومی درون شهری و برون شهری بر اساس دستورالعمل‌های صادره وزارت کشور و به صورت سالیانه افزایش می‌یابد و حداکثر افزایش نرخ‌ها در حد نرخ تورم سالیانه است.