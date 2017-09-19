صعود چهار ساناداکار ایران به دیدار نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای ووشو قهرمانی رده های سنی آسیا که در شهر «گومی» کره جنوبی جریان دارد، مبارزات بخش ساندا عصر امروز پیگیری شد که نمایندگان کشورمان با برتری مقابل رقبای خود به دیدار نهایی راه پیدا کردند.

علی محمدی در وزن ۶۵- کیلوگرم در دور راند متوالی رقیب ازبکستانی خود را با شکست داد. وی در دیدار نهایی و برای کسب مدال طلا به مصاف حریفی از ویتنام می رود.

در وزن ۶۰- کیلوگرم علیرضا ریگی بعد از برتری روزهای قبل برابر حریفانی از نپال و قزاقستان، امروز هم «جئونگ» از کره جنوبی را در دو راند متوالی از پیش رو برداشت و راهی بازی نهایی شد. وی در مبارزه نهایی به مصاف حریفی از چین می رود.

شقایق پاشایی در نیمه نهایی وزن ۶۰- کیلوگرم نماینده هنگ کنگ را شکست داد و به فینال رسید. وی برای کسب مدال طلا به مصاف نماینده هند می رود. در وزن ۵۲- کیلوگرم نیز فاطمه ویسی «فلورنتینا» از اندونزی را از پیش رو برداشت و در دیدار نهایی برابر حریفی از ویتنام به میدان می رود.

تیم اعزامی ایران در این رقابتها تاکنون موفق به کسب یک مدال طلا، سه نقره و شش برنز شده است. ناهید پورشبانان (یک طلا، یک نقره و یک برنز)، محمدرضا جعفری (یک نقره)، نیلوفرمختارپور (یک نقره و یک برنز) زهرا بت شکن، علی شکروی، محمدعلی مجیری (دو مدال) و زهرا کیانی هم پنج مدال برنز کسب کردند.

رقابت های ووشوی قهرمانی جوانان آسیا یکشنبه هفته جاری با حضور ۴۳۳ ووشوکار از ۱۹ کشور به میزبانی کره جنوبی در شهر «گومی» آغاز و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.