«برهم صالح» نامزد ریاست اقلیم کردستان عراق می شود

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از هفته‌ نامه‌ آوینه‌، لیست انتخاباتی اتحاد برای دمکراسی و عدالت به‌ رهبری برهم صالح اعلام کرد: در صورت درست شدن اتحاد مابین جنبش تغییر و جماعت اسلامی و لسیت دمکراسی و عدالت، دکتر برهم صالح آمادگی آن را دارد تا خود را برای پست ریاست اقلیم کردستان عراق نامزد شود.

این لیست تاکید کرده‌ است که‌ تمام تلاش خویش را صرف این مسئله‌ خواهد کرد تا همه‌ جریانات مخالف حزب دمکرات کردستان عراق را در یک جبهه‌ فراگیر متحد کنند چون آنها بر این اعتقادند که‌ پراکندگی کاندیدها می تواند به‌ نفع احزاب حاکم تمام شود.

این لیست همچنین افزوده‌ است: در صورت کاندید شدن قادر حاجی علی از سوی جنبش تغییر برای پست ریاست اقلیم کردستان عراق، آنها آماده‌ اند تا وی را جایگزین برهم صالح کنند.

شایان ذکر است که‌ برهم صالح چند روز پیش رسما از حزب اتحادیه‌ میهنی کردستان عراق جدا شد. قادر حاجی علی، از اعضای پیشین اتحادیه‌ میهنی کردستان عراق است که‌ از سال ۲۰۰۹ از این حزب جدا شده‌ است و یکی از سرسخت ترین چهره‌ های مخالف سیاست های مسعود بارزانی است.

تا این لحظه‌ مسعود بارزانی خود را برای انتخابات ریاست اقلیم کردستان عراق نام نویسی نکرده‌ است، اخبار تائید شده‌ حاکی از آن است که‌ وی خواهان آن است تا پارلمان فعلی با اکثریت حزب دمکرات و اتحادیه‌ میهنی یکبار دیگر ریاست وی را برای چند سال دیگر تمدید کند و بدین ترتیب عملا انتخابات ریاست اقلیم کردستان عراق برای چند سال دیگر به‌ تعویق بیفتد.