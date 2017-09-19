اشرف یوسفی در گفتگو با مهر به بیان جزئیات این طرح پرداخت و اظهار کرد: این طرح با عنوان نگرشی نو به جهان از مهرماه امسال در مدارس دخترانه آغاز می‌شود.

وی آگاه‌سازی دختران جوان نسبت به عوارض آسیب‌های اجتماعی به ویژه طلاق را مهم‌ترین برنامه این طرح ذکر کرد و افزود: در جلسات این طرح ضمن بهره مندی از سخنرانی استادان برجسته و توانمند، فیلم‌های کوتاه پخش شده و تحلیل‌های آسیب‌شناسانه انجام می‌شود.

یوسفی تأکید کرد: هماهنگی لازم برای اجرای این طرح از سوی جمعیت بانوان فرهیخته انجام شده و تاکنون جلسات مختلفی برای توجیه استادان و برنامه‌ریزی اجرای طرح برگزار شده است.

مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح گام مهمی در راستای آگاه‌سازی دختران جوان برای موفقیت در تشکیل زندگی پایدار برداشته شود.