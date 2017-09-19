شبکه تبلیغ به سادگی از کنار آسیب های اجتماعی عبور نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی در گردهمایی بزرگ طلایه داران تبلیغ، ویژه مبلغات استان تهران که در آستانه ماه محرم برگزار شد، طی سخنانی ضمن تاکید بر بهره گیری معنوی از محرم اظهار داشت: باید با دعوت بر معنویت بیشتر در هیئات مذهبی، از این ماه پر برکت توشه ای برچینیم و بهره برداری معنوی از واقعه کربلا و قیام اباعبدالله الحسین(ع) ببریم.

وی با اشاره به ویژگی های مبلغ خوب، گفت: اولین ویژگی مهم یک مبلغ خوب تقوا است، تقوا تاثیر فراوانی در تبلیغ یک مبغ خوب دارد، رعایت عفاف و حجاب و رعایت ضوابط سخنوری از ویژگی های فرد متقی است، تقوا در بیان بسیار اهمیت دارد، تقوا در تحقیق نیز بسیار اهمیت دارد، اگر تحقیق درست نکردید، وقت مردم را نگیرید، وقت مردم حق الناس است، باید قبل از سخنرانی مطالعه دقیق کنید، اگر مخاطب شما ۱۰۰ نفر، ۱۰۰۰ نفر و یا ۱۰ هزار نفر است، در مطالعه شما نباید فرق کند، اما بدانید، حق الناس ۱۰۰۰ نفر بیش از ۱۰۰ نفر است، اگر فردی سخن خدایی بگوید، باید جامعه از او تقدیر کنند، بسیاری از اوقات به نظر می رسد، امام حسین(ع) بهانه است و خود ما مطرح هستیم، باید فرد مبلغ خود ساخته باشد و زبان خوب خود را برای نشر معارف و معرفت اهل بیت عصمت و طهارت و بیان حقایق به کار گیرد.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان این که ویژگی دیگر مبلغ خوب داشتن علم و دانش است، گفت: مخاطبین امروز شما، با دهه قبل تفاوت های بسیار زیادی دارد و اگر همین طور پیش برویم، مخاطب سال بعد شما با مخاطب امسال تفاوت دارد، دامنه اطلاعات تولید شده در جهان بسیار گسترده است، امروز هر فردی بخواهد تاریخ امام حسین(ع) را بداند، با استفاده از اینترنت می تواند این کار را انجام دهد، پس منبرهای ما برای عظمت و رونق عزای حسینی است، در همین واقعه گردهمایی اربعین، بزرگ ترین همایش و راهپیمایی مردمی در جهان است.

خاموشی ادامه داد: علم آموزی علم دین، سطح ندارد، امروز، درجات دانشگاهی و یا حوزوی نشان دهنده گواهی طی مراحل علمی است، اما سطح علم با تحقیق و پژوهش و اهل قلم بودن و دقت ویژه و موشکافانه در مسائل صورت می پذیرد و همین امر سبب تفاوت عمده تراز یک فرد با فرد دیگر می شود، یک مبلغ باید روزانه مطالعه عمیق فراوانی داشته باشد و فیش های زیادی برای خود جمع آوری کند، تا بتواند در محافل تبلیغی به مخاطب ارائه دهد.

وی ضمن تاکید بر پرهیز از سطحی نگری در مطالعه گفت: از تبلیغات سطحی دست بردارید، از کیفیت سخن و ابراز نکات تبلیغی فروگذار نکنید، باید از اشعار و داستان های واقعی برای تبلیغ بهره گیرید، خاطرات شهدای کربلا و دفاع مقدس را شنیدیم، چگونگی عجین کردن این خاطرات با یکدیگر اهمیت فراوان دارد، اگر بخواهیم سبک زندگی حسینی به این زمان تبدیل شود، باید مصداق های آن در این زمان را مورد اشاره قرار داد، این امور با استخدام هنر در سخنرانی ها محقق می شود.

دفاع از حرم اهل بیت عزت جهانی و دیپلماتیک به کشور داده است

رییس سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر به کارگیری علم روان شناسی در سخنرانی ها، گفت: سخنرانی ها ۲۷ الی ۳۰ دقیقه بیشتر نباید به طول بیانجامد، مخاطب بیش از ۳۰ دقیقه دقت کم تری به مباحث مطرح شده در منبر خواهد داشت.

وی ویژگی های دیگر مبلغین و مبلغات را «به زمان» بودن خواند و گفت: باید اطلاعات دقیق داشت، مردم سوال های فراوان پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی، اقتصادی و عقیدتی خواهند داشت، باید به روز باشید، روزآمدی شبکه تبلیغ از طریق توضیحات خط فکری ولی فقیه ما در جامعه میسر است، محور جامعه در مسائل امنیتی و دیگر مسائل جامعه را اداره می کند، به عنوان مثال در مسائل امنیتی ولی فقیه تشخیص می دهد، که باید از حرم دفاع کرد و دفاع از حرم امنیت ایران را تضمین می کند، ما به جای دفاع در مرزهای ایران، در مرزهای تشیع به دفاع می پردازیم.

خاموشی به دفاع مدافعان حرم در برابر نظام تکفیری و نظام سلطه اشاره کرد و گفت: پیام بشار اسد به امام خامنه ای بخوانید، وی حضرت آقا را «امام» خطاب می کند، این یک عزت جهانی و دیپلماتیک است، که حاصل آن در میزهای مذاکره دیده می شود، اگر با دقت به لانه تکفیری ها در «دیرالزور» موشک می زنیم، در واقع برای اسراییل پیام می فرستیم، این بحث امنیتی است، که آقا اشاره دارند.

وی به مباحث اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: آقا در بحث اقتصادی بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند، باید خانه به خانه ما در اقتصاد مقاومتی موثر باشد، در اقتصاد مقاومتی کسر هزینه در منازل شکل می گیرد، بروید و ببینید در شبکه تبلیغ در مباحث اقتصادی چه بگوییم، آن چه باید بگوییم، را از فرمایشات رهبر معظم انقلاب به دست آورید و بر روی این خط فکری حرکت کنید.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان این که شهید حججی یک فرد عادی بود، که با امام رضا(ع) و امام حسین(ع) عشق بازی می کرد، اظهار داشت: دفاع از حریم در خون و تربیت امثال شهید حججی است و این شهید با حمایت و دفاع همسر و پدر خود برای دفاع از حرم رفت، این تربیت نسلی مدافع حرم و حریم ولایت از همین خانواده ها می آید، از سبک زندگی اسلامی است، که شهید حججی ها می رویند.

شبکه تبلیغ به سادگی از کنار آسیب های اجتماعی عبور نخواهد کرد

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی اسلامی، گفت: مدیریت صحنه اجتماعی و مبارزه با آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد بسیار اهمیت دارد، جامعه باید برای این آسیب تدبیر کند و این تدبیر به آحاد جامعه و هر خانه ربط دارد.

خاموشی با اشاره بر تاکید مقام معظم رهبری بر عمل جهادی گفت: مردم و نهادهای مردمی باید کمک کرده و دولت اجرا کند، تا بتوانیم با عمل جهادی آسیب های اجتماعی مانند طلاق را کاهش دهیم، باید مراقب باشیم کانون گرم خانواده حفظ شود و شبکه تبلیغ نباید از این مسائل عبور کند، نباید صرف بیان مسائل کربلا باشد، باید مسائل کربلا را بیان کرده و از آن و زندگی معصومین علیهم السلام الگو بگیریم، باید شیب طلاق را کم کرده و افت دهیم، همین طور در مورد حاشیه نشینی، سکونت های غیر رسمی، فساد و فحشا و دیگر آسیب های اجتماعی باید در شبکه های تبلیغی فعالیت شود.

رییس سازمان به سند عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: کسی ادعا ندارد که این سند، کامل است، اما به هر میزان به آن عمل شود، منش جامعه بهتر خواهد شد، دنیای رسانه ای غرب و جریان فناوری های تولید شده از بیرون جامعه، مسیرهایی را در جهت از بین بردن حریم های امن جامعه طی می کنند، باید در مورد عفاف و حجاب کار کرده و حساس باشید، قطعا حرف تاثیر دارد.

وی هیئات مذهبی را مکان بسیار مناسب بیان مسائل شرعی دانست و تاکید کرد: یکی از ویژگی های دیگر مبلغ خوب، آشنایی به جهان معاصر است، شناسایی جهان به انسان قدرت و ضریب نفوذ خواهد داد، امروز عدد اطلاعات ما در مورد مصادیق محلی در حال افزایش است، تهدیدات و فرصت های جهان اسلام در عصر کنونی را بشناسیم، چرا سرویس های جاسوسی جریان تکفیری را کلید زدند، چرا قصد اسلام هراسی دارند، چرا شکست تکفیری ها در عراق و شام سبب ایجاد ناامنی در کشورهای غربی شده است، باید به این چراها در منابر پاسخ داد.

خاموشی با اشاره به شبهات مطرح شده عقیدتی، گفت: باید به شبهات در منابر پاسخ کیفی داد، دژخیمی تکفیری ها در سراسر جهان، وهابیت را منکوب کرده و امروز نفوذ انقلاب اسلامی در جهان بسیار بالا است، باید اسلام حکیمانه، اسلام اهل بیت و اسلام ناب را به دنیا عرضه کرد.